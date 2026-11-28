У неділю, 29 листопада, зорі радять більшості знаків зупинитися, прислухатися до себе і чесно відповісти, що вже не працює, а що, навпаки, готове запрацювати на повну.

Неділя 29 листопада стане днем підбиття підсумків: хтось нарешті відчує приплив сил після довгого затишшя, а комусь доведеться визнати, що певний етап варто закрити. Прогноз на цей день оприлюднило видання Horoscope.com, і за його спостереженнями, енергетика дня особливо сприяє чесності з собою — щодо роботи, стосунків і власного самопочуття.

Овен

Останні місяці ви ніби готувалися до старту — набиралися сил, обмірковували плани, стримували нетерпіння. Сьогодні відчуєте, що момент майже настав: стратегія є, мета зрозуміла, ресурси напоготові. Лишається доробити кілька дрібниць, а тоді сміливо рухатися вперед. Збирайте сили — дія вже на порозі.

Телець

Якщо останнім часом відчуваєте втому і дратівливість — це нормально, адже кілька місяців ви працювали на зносу. Варто запитати себе: чи хочете й далі тримати такий темп? Амбіції це добре, але не ціною виснаження. Будьте мудрими до себе: дайте тілу відпочинок, перш ніж воно саме змусить вас зупинитися.

Близнюки

Вдалий момент, щоб подивитися на життя під іншим кутом. Як художник, що занадто довго дивився на одне полотно, вам варто відійти на крок назад: зустрітися з людьми, кудись з\'їздити, сходити в театр, провітрити голову. Вам це рідко дається легко, але не вагайтеся — згодом зрозумієте, що це було найкраще рішення.

Рак

Настав момент вийти зі стосунків чи обов\'язків, які вже віджили своє. Буде нелегко, але необхідно. І в роботі, і в особистому житті ви занадто довго вагаєтеся розірвати неприємну ситуацію — боїтеся образити когось чи викликати гнів. Але насправді ви більше шкодите собі. Пора дати більше ваги власним потребам і йти своїм шляхом.

Лев

Кілька днів тому ви рвонули вперед і за короткий час досягли чималого прогресу. Але тепер сумніви підточують вашу енергію. Озираючись на події останніх днів, можна визнати: ви діяли дещо необачно в гонитві за метою. Не здавайтеся — просто перегляньте стратегію і рухайтеся далі зваженіше.

Діва

Сьогодні думки про особисте життя можуть переслідувати вас більше, ніж зазвичай. Можливо, вас цікавить ідея дослідити якісь приховані грані стосунків, але ви не знаєте, як про це заговорити з партнером. А можливо, ви й досі перевіряєте ґрунт, чекаючи впевненості у власних почуттях. У будь-якому разі сьогодні можете нарешті наважитися на крок.

Терези

Сьогодні як ніколи сильно хочеться вирватися з рутини — нових вражень, облич, місць. Водночас ви добре розумієте, що бажання доведеться узгоджувати з робочими чи домашніми обов\'язками. Легко не буде, але варто довіритися власній винахідливості — вона підкаже спосіб мирно владнати цей внутрішній конфлікт.

Скорпіон

Нарешті настає полегшення: дрібні недуги, що виснажували вас останнім часом, поступово відступають, і фізична енергія повертається. Проте якщо перестараєтеся з навантаженням чи задоволеннями, сили знову можуть різко впасти. Головний урок дня — поміркованість, особливо зараз. Не перегинайте палицю.

Стрілець

Почуваєтеся трохи пригніченими? Це цілком можливо, зважаючи на емоційні бурі останнього часу — на відновлення після них завжди потрібен час. Насправді виснажує не сама робота, а тривоги про майбутнє. Дозвольте собі сьогодні перепочинок: приділіть час відпочинку й відновленню сил.

Козеріг

Атмосфера вдома сьогодні може бути напруженою. Можливо, ви наважилися висловити думку, що йде врозріз із чужою позицією. Хай там як, упевненість у собі зараз сильніша, ніж зазвичай, — тож можна висловити те, що довго тримали при собі. Головне — робіть це м\'яко, особливо коли йдеться про родину.

Водолій

Схоже, ваша чутливість трохи конфліктує з вашими діями. Ви й далі робите те, що планували, але серце до цього вже не лежить. Не варто довго шукати причину — просто ви багато працювали й багато думали останнім часом. Межу досягнуто, і настав час дати собі справжній відпочинок.

Риби

Можливо, останнім часом ви то надто витрачали, то надто економили гроші. Очевидно, що баланс варто відновити, якщо хочете відчувати задоволення, а не постійну фрустрацію. Цікаво, що ви ніби втратили контакт із власним тілом — хоча саме в тілі, а не в голові, ви зрештою знайдете внутрішню рівновагу.