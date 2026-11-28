Декабрь в Украине пройдёт без резких перепадов температуры, но настоящая зимняя погода с морозами и снегом придёт в январе и феврале. Синоптики рассказали, каким будет весь сезон 2026-2027 годов.

Зимняя погода в Украине в этом году начнётся спокойно - декабрь пройдёт без сильных температурных скачков, а температура и количество осадков не выйдут за пределы многолетней нормы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, средняя температура декабря будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. За месяц в Украине выпадет 34-78 мм осадков, а больше снега и дождя будет только в Карпатах и Крымских горах - там до 81-105 мм, что для горной местности является привычным показателем.

Ориентировочный график на весь зимний сезон составили специалисты портала Wisemeteo. По их расчётам, зима 2026-2027 будет умеренно морозной и снежной. В первой половине декабря днём будет держаться около 0...+2 градусов, ночью немного подмораживать, а настоящий холод придёт только после 21 декабря.

Когда ударят морозы и будет ли снег на Новый год

Снег в декабре выпадет примерно 13 дней, однако новогодняя ночь, по прогнозу, будет сухой. А вот в январе похолодает заметнее: самые сильные морозы придут на вторую неделю месяца, когда ночью температура будет опускаться до -12 градусов. Снегопады ожидаются преимущественно 3-7 и 13-14 января.

Февраль тоже начнётся с морозов, которые задержатся на первые две недели и принесут больше всего снега за всю зиму. Во второй половине февраля днём постепенно потеплеет, однако ночные заморозки останутся, так что ранней весны в конце месяца ждать не стоит.

Метеорологи подчёркивают, что прогнозы на несколько месяцев вперёд являются лишь приблизительными, и в разных регионах страны погода может заметно отличаться. Более точную картину стоит отслеживать ближе к конкретным датам.

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