Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 29 ноября по 5 декабря показывает, что днем температура будет держаться в пределах от -1° до +2°, а ночью морозы будут достигать -4°, поэтому теплая одежда на этой неделе не помешает.

Ночные морозы уже накрывали регион накануне, а теперь синоптики подтверждают, что холодная погода продержится в Одесской области и ближайшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от -1° до +2°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -4°.

В воскресенье, 29 ноября, днем ожидается около 0°, ночью также 0°, небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, воздух прогреется лишь до -1° днем, а ночью похолодает до -4°, погода будет малооблачной, осадков не предвидится.

Во вторник, 1 декабря, температура останется на том же уровне: -1° днем и -4° ночью, небо малооблачное, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем потеплеет до +1°, однако ночью морозы удержатся на отметке -4°, облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В четверг, 3 декабря, столбики термометров днем поднимутся до +2° - это самый теплый день недели, ночью похолодает до -2°, небо облачное с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 4 декабря, днем удержится +2°, ночью температура поднимется до 0°, облачно с прояснениями, осадков не предвидится.

В субботу, 5 декабря, днем также ожидается +2°, ночью 0°, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым в Одесской области будет четверг и пятница, 3-4 декабря, когда дневная температура достигнет +2°, а самым холодным - понедельник и вторник, 30 ноября и 1 декабря, с дневными -1° и ночными -4°. Перепад температур за неделю небольшой - всего 3°, а осадки синоптики прогнозируют только в субботу, 5 декабря.

Учитывая ночные морозы до -4°, одесситам стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей, которым сложнее переносить резкие перепады температур. В субботу, когда прогнозируют осадки, не помешает взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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