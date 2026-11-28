Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 29 листопада по 5 грудня показує, що вдень температура триматиметься в межах від -1° до +2°, а вночі морози сягатимуть -4°, тож теплий одяг цього тижня не завадить.

Нічні морози вже накривали регіон напередодні, а тепер синоптики підтверджують, що холодна погода триматиметься в Одеській області й найближчого тижня, з 29 листопада по 5 грудня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від -1° до +2°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться аж до -4°.

У неділю, 29 листопада, вдень очікується близько 0°, вночі так само 0°, небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, повітря прогріється лише до -1° вдень, а вночі похолодає до -4°, погода буде малохмарною, опадів не передбачається.

У вівторок, 1 грудня, температура залишиться на тому ж рівні: -1° вдень і -4° вночі, небо малохмарне, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень потеплішає до +1°, проте вночі морози утримаються на позначці -4°, хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У четвер, 3 грудня, стовпчики термометрів вдень підійдуть до +2° - це найтепліший день тижня, вночі похолодає до -2°, небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 4 грудня, вдень утримається +2°, вночі температура підніметься до 0°, хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

У суботу, 5 грудня, вдень також очікується +2°, вночі 0°, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше в Одеській області буде у четвер і п'ятницю, 3-4 грудня, коли денна температура сягне +2°, а найхолодніше - у понеділок і вівторок, 30 листопада та 1 грудня, з денними -1° і нічними -4°. Перепад температур за тиждень невеликий - лише 3°, а опади синоптики прогнозують лише у суботу, 5 грудня.

Зважаючи на нічні морози до -4°, одеситам варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, яким складніше переносити різкі перепади температур. У суботу, коли прогнозують опади, не завадить узяти з собою парасолю та бути обережнішими за кермом через можливу слизьку дорогу.

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