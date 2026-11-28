Нацбанк ограничил судам доступ к банковской тайне, которую получил от надзорных органов стран ЕС - закон № 5065-IX уже вступил в силу.

Банковская тайна в Украине теперь раскрывается по новым правилам - Нацбанк ограничил судам доступ к конфиденциальным данным, которые он получил от регуляторов ЕС.

Закон № 5065-IX о совершенствовании порядка раскрытия банковской тайны Нацбанком 11 ноября приняла Верховная Рада. 23 ноября документ подписал Президент Украины.

24 ноября закон опубликовали в официальном издании «Голос Украины». Согласно заключительным положениям он вступил в силу со следующего дня - то есть с 25 ноября.

Что именно изменилось

Главная цель закона - согласовать порядок раскрытия Нацбанком информации, которая составляет банковскую тайну и была получена от органов банковского надзора иностранных государств, с законодательством Европейского Союза.

После принятия норм суды получили ограниченный доступ к конфиденциальной информации, которую передают европейские регуляторы. Для ее раскрытия теперь действуют дополнительные условия.

Ранее документ был известен как законопроект № 15555. Его подготовили, чтобы Украина двигалась к единым стандартам обмена финансовой информацией с ЕС.

Кого это коснется

Изменения в первую очередь касаются судов, правоохранителей и других органов, которые могли запрашивать у Нацбанка данные о счетах и операциях. Теперь запросы в отношении информации от иностранных надзорных органов будут рассматривать по более строгим правилам.

Для обычных клиентов банков тарифов, выплат или условий обслуживания закон не меняет. Он регулирует именно порядок, по которому НБУ может передавать конфиденциальные данные другим государственным органам.

Новые нормы должны сделать обмен международными данными прозрачнее и безопаснее, а защиту банковской тайны - сильнее, как этого требуют стандарты ЕС.