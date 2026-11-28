Верховная Рада 25 ноября приняла закон о регулировании оборота виртуальных активов и налогообложении операций с криптовалютой. Национальный банк поддержал документ после учета своих замечаний, а новые правила заработают с 1 июля 2027 года.

Верховная Рада приняла закон, определяющий правовые основы работы крипторынка в Украине. Это законопроект №10225-д о регулировании оборота виртуальных активов и налогообложении соответствующих операций. Голосование состоялось 25 ноября 2026 года.

Национальный банк приветствовал принятие документа. Регулятор ранее выступал против предыдущей редакции, однако после доработки изменил позицию и поддержал закон.

Что изменится для владельцев криптовалюты

Новый закон вводит системное регулирование рынка виртуальных активов. В Нацбанке ожидают, что это поможет вывести операции с криптоактивами из тени и создать понятные правила для всех участников.

Среди ключевых результатов, которые называет НБУ: усиление защиты прав потребителей и инвесторов, повышение финансовой стабильности, равные конкурентные условия для украинских и международных компаний.

Важное изменение касается налогов. Операции с цифровыми активами теперь будут подпадать под налогообложение, а украинское законодательство будет приближаться к европейскому регламенту о рынках криптоактивов MiCA.

Кто и за что будет отвечать

Регулирование разделят между двумя структурами. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет авторизировать и надзирать за поставщиками услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Исключение - услуги по обмену криптоактивов на средства. Обменные сервисы и эмитенты токенов электронных денег попадут под регулирование и контроль Национального банка.

Когда заработают новые правила

Вступление закона в силу предусмотрено с 1 июля 2027 года. До этого времени участники рынка получат переходный период, чтобы подготовиться к новым требованиям.

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что легальный рынок виртуальных активов должен развиваться без угроз для монетарного суверенитета Украины, стабильности гривны и банковской системы.

Ранее Нацбанк критиковал документ из-за рисков допуска иностранных токенов на украинский рынок и возможных коррупционных рисков при авторизации участников. В финальной редакции эти замечания учли, после чего регулятор поддержал закон.