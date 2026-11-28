Верховна Рада 25 листопада ухвалила закон про регулювання обороту віртуальних активів та оподаткування операцій із криптовалютою. Національний банк підтримав документ після врахування своїх зауважень, а нові правила запрацюють з 1 липня 2027 року.

Верховна Рада ухвалила закон, який визначає правові засади роботи крипторинку в Україні. Це законопроєкт №10225-д про регулювання обороту віртуальних активів та оподаткування відповідних операцій. Голосування відбулося 25 листопада 2026 року.

Національний банк привітав ухвалення документа. Регулятор раніше виступав проти попередньої редакції, але після доопрацювання змінив позицію та підтримав закон.

Що зміниться для власників криптовалюти

Новий закон запроваджує системне регулювання ринку віртуальних активів. У Нацбанку очікують, що це допоможе вивести операції з криптоактивами з тіні та створити зрозумілі правила для всіх учасників.

Серед ключових результатів, які називає НБУ: посилення захисту прав споживачів та інвесторів, підвищення фінансової стабільності, рівні конкурентні умови для українських і міжнародних компаній.

Важлива зміна стосується податків. Операції з цифровими активами тепер підпадатимуть під оподаткування, а українське законодавство наближатиметься до європейського регламенту про ринки криптоактивів MiCA.

Хто та за що відповідатиме

Регулювання поділять між двома структурами. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) авторизуватиме та наглядатиме за надавачами послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.

Виняток - послуги з обміну криптоактивів на кошти. Обмінні сервіси та емітенти токенів електронних грошей потраплять під регулювання і контроль Національного банку.

Коли запрацюють нові правила

Набрання чинності законом передбачено з 1 липня 2027 року. До цього часу учасники ринку матимуть перехідний період, щоб підготуватися до нових вимог.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що легальний ринок віртуальних активів має розвиватися без загроз для монетарного суверенітету України, стабільності гривні та банківської системи.

Раніше Нацбанк критикував документ через ризики допуску іноземних токенів на український ринок та можливі корупційні ризики під час авторизації учасників. У фінальній редакції ці зауваження врахували, після чого регулятор підтримав закон.