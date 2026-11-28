Модель Open Access, когда одна оптическая линия обслуживает сразу нескольких провайдеров, дает абоненту больший выбор и возможность платить меньше за интернет. Разбираемся, как она работает, чем выгодна и как ведет себя во время отключений света.

Оптический интернет в Украине постепенно переходит на модель Open Access: одну линию до квартиры прокладывает одна компания, а услуги по ней предоставляют сразу несколько провайдеров. Для абонента это больший выбор, выше конкуренция и возможность платить меньше.

Схему, о которой рассказало специализированное издание HiTechExpert, все чаще применяют в новых жилых комплексах и больших городах, в частности в Киеве. Она меняет саму логику подключения: раньше каждый оператор тянул собственный кабель, а теперь инфраструктура общая, и борьба за клиента сосредоточена на тарифах и сервисе. Такой подход закрепляет и Закон Украины «Об электронных коммуникациях», который открыл рынок для совместного использования телеком-инфраструктуры.

Что такое модель Open Access

Оптическую сеть до дома строит один владелец инфраструктуры: оператор, застройщик или муниципальная компания. К готовой линии подключаются разные провайдеры, которые и конкурируют за абонента.

Абонент выбирает и провайдера, и тариф. Физически кабель остается тем же, поэтому смена оператора не требует прокладки новой линии, сверления стен или вызова монтажника.

Реальный пример уже работает: «Укртелеком» и «Киевстар» подписали соглашение о совместном использовании оптических сетей именно по модели Open Access. То есть оба оператора смогут подключать абонента к одной уже проложенной линии вместо того, чтобы тянуть параллельные сети.

Чем это выгодно абоненту

Главное преимущество - выбор. Когда возле дома работает только один провайдер, он диктует цену. На общей линии появляются несколько операторов, и между ними начинается конкуренция.

Конкуренция давит на тариф: провайдеры предлагают более низкие цены и более высокие скорости, чтобы переманить клиента. Если текущий оператор поднял цену, абонент может перейти к соседу по линии без лишних хлопот.

«Украинский рынок десятилетиями развивался по модели, когда операторы и провайдеры строили собственные параллельные сети», - объяснил необходимость смены подхода Юрий Курмаз, CEO «Укртелекома».

Как сэкономить на оптическом интернете

В конце 2026 года обзоры тарифов на оптику (GPON) в Украине охватывают сразу шесть игроков: «Киевстар», Vodafone, «Укртелеком», «Воля»/«Датагруп», «Ланет» и «Триолан». Сравнивайте предложения всех, кто работает на вашей линии, а не только того оператора, чей кабель уже заведен в квартиру. Разница в цене за одинаковую скорость часто бывает существенной.

Ориентиром могут быть конкретные предложения: киевская «Сеть Ланет» обещает домашний интернет со скоростью до 7,7 Гбит/с и бесплатным подключением, а провайдер БКМ проложил оптическую сеть PON в более чем 330 населенных пунктах Киевской области.

Проверяйте также, что вам предлагают настоящую оптику до квартиры, а не медный кабель, который лишь называют «оптическим». Реальное оптоволокно дает более высокую стабильность и скорость.

Как интернет работает при отключениях света

Оптоволокно менее зависимо от электричества в самой линии, но домашнее оборудование - оптический терминал и роутер - нуждается в питании. Поэтому во время блекаутов интернет работает только там, где роутер питается от павербанка или источника бесперебойного питания.

Важно уточнить, обеспечил ли провайдер резервное питание на своей стороне сети. Если оборудование оператора выключается вместе со светом, никакой роутер не поможет.

На что обратить внимание при выборе провайдера

реальная скорость по тарифу, а не только рекламная цифра;

плата за подключение и условия досрочного расторжения договора;

скорость работы техподдержки и устранения аварий;

наличие резервного питания на стороне провайдера.

Модель Open Access делает обычного абонента гибче: меньше зависимости от одного оператора и больше шансов найти более дешевый тариф.