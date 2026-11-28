Модель Open Access, коли одна оптична лінія обслуговує одразу кількох провайдерів, дає абоненту більше вибору та змогу платити менше за інтернет. Розбираємося, як вона працює, чим вигідна і як поводиться під час відключень світла.

Оптичний інтернет в Україні поступово переходить на модель Open Access: одну лінію до квартири прокладає одна компанія, а послуги по ній надають одразу кілька провайдерів. Для абонента це більший вибір, вища конкуренція і можливість платити менше.

Схему, про яку розповіло спеціалізоване видання HiTechExpert, дедалі частіше застосовують у нових житлових комплексах і великих містах, зокрема в Києві. Вона змінює саму логіку підключення: раніше кожен оператор тягнув власний кабель, а тепер інфраструктура спільна, і боротьба за клієнта зосереджується на тарифах та сервісі. Такий підхід закріплює і Закон України «Про електронні комунікації», який відкрив ринок для спільного користування телеком-інфраструктурою.

Що таке модель Open Access

Оптичну мережу до будинку будує один власник інфраструктури: оператор, забудовник або муніципальна компанія. До готової лінії підключаються різні провайдери, які й конкурують за абонента.

Абонент обирає і провайдера, і тариф. Фізично кабель лишається тим самим, тому зміна оператора не потребує прокладання нової лінії, свердління стін чи виклику монтажника.

Реальний приклад уже працює: «Укртелеком» і «Київстар» підписали угоду про спільне використання оптичних мереж саме за моделлю Open Access. Тобто обидва оператори зможуть підключати абонента до однієї вже прокладеної лінії, замість того щоб тягнути паралельні мережі.

Чим це вигідно абоненту

Головна перевага - вибір. Коли біля будинку працює лише один провайдер, він диктує ціну. На спільній лінії з'являються кілька операторів, і між ними починається конкуренція.

Конкуренція тисне на тариф: провайдери пропонують нижчі ціни та вищі швидкості, щоб переманити клієнта. Якщо поточний оператор підняв ціну, абонент може перейти до сусіда по лінії без зайвого клопоту.

«Український ринок десятиліттями розвивався за моделлю, коли оператори та провайдери будували власні паралельні мережі», - пояснив потребу в зміні підходу Юрій Курмаз, CEO «Укртелекому».

Як зекономити на оптичному інтернеті

Наприкінці 2026 року огляди тарифів на оптику (GPON) в Україні охоплюють одразу шість гравців: «Київстар», Vodafone, «Укртелеком», «Воля»/«Датагруп», «Ланет» і «Тріолан». Порівнюйте пропозиції всіх, хто працює на вашій лінії, а не лише того оператора, чий кабель уже заведений до квартири. Різниця в ціні за однакову швидкість часто буває суттєвою.

Орієнтиром можуть бути конкретні пропозиції: київська «Мережа Ланет» обіцяє домашній інтернет зі швидкістю до 7,7 Гбіт/с та безкоштовним підключенням, а провайдер БКМ проклав оптичну мережу PON у понад 330 населених пунктах Київської області.

Перевіряйте також, що вам пропонують справжню оптику до квартири, а не мідний кабель, який лише називають «оптичним». Реальне оптоволокно дає вищу стабільність і швидкість.

Як інтернет працює при відключеннях світла

Оптоволокно менш залежне від електрики в самій лінії, але домашнє обладнання - оптичний термінал і роутер - потребує живлення. Тому під час блекаутів інтернет працює лише там, де роутер живиться від павербанка чи джерела безперебійного живлення.

Важливо уточнити, чи забезпечив провайдер резервне живлення на своїй стороні мережі. Якщо обладнання оператора вимикається разом зі світлом, жоден роутер не допоможе.

На що звернути увагу при виборі провайдера

реальна швидкість за тарифом, а не лише рекламна цифра;

плата за підключення та умови дострокового розірвання договору;

швидкість роботи техпідтримки й усунення аварій;

наявність резервного живлення на стороні провайдера.

Модель Open Access робить звичайного абонента гнучкішим: менше залежності від одного оператора і більше шансів знайти дешевший тариф.