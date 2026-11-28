Владимир Зеленский 26 ноября подписал закон об упрощении администрирования НДС. Для бизнеса порог внеплановых проверок повысили до 1 млн грн, а ФОП разрешили самостоятельно выбирать период отчетности по НДС.

Налоговые изменения для ФОП и бизнеса продолжаются. Президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал закон об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

Главное изменение для предпринимателей: порог внеплановых проверок повысили до 1 млн грн. То есть налоговая теперь не сможет прийти с внезапной проверкой к бизнесу с меньшими оборотами без веских на то оснований.

Еще одно нововведение напрямую касается ФОП. Им разрешили самостоятельно выбирать период отчетности по НДС. Это убирает часть бюрократии и позволяет подстроить подачу отчетов под ритм собственной работы.

Что еще подписал президент

Вместе с законом о НДС Зеленский вернул в Верховную Раду еще два евроинтеграционных документа. Закон №5052-IX усиливает ответственность за подкуп иностранных должностных лиц, а закон №5039-IX совершенствует корпоративное управление Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Что дальше для бизнеса

В перечне реформ, которые Украина обязалась выполнить перед Евросоюзом и МВФ, в налоговой сфере остаются еще два пункта: введение НДС для ФОП и налогообложение посылок. Так что для предпринимателей изменения на этом не заканчиваются.

Финансирование от ЕС предусмотрено тремя траншами. Сроки, когда поступят деньги, будут зависеть от того, насколько быстро Украина выполнит согласованные условия и продвинет реформы. Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады.

Ранее Politeka сообщала, какие налоговые льготы готовят бизнесу за трудоустройство ветеранов.

Также Politeka сообщала, как работает «зеленый коридор» в налоговой для бизнеса ветеранов.