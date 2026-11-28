В декабре 2026 года большинство ФЛП, принимающих оплату наличными или картой, обязаны использовать РРО. За работу без кассового аппарата грозят штрафы от 100% до 150% суммы продажи.

Штрафы для ФЛП в Украине в декабре грозят тем, кто работает без регистратора расчетных операций (РРО). Это устройство фиксирует продажи товаров или услуг, выдает чеки и передает данные в Государственную налоговую службу.

Как напоминает Новини.LIVE со ссылкой на закон о применении РРО, кассовый аппарат нужен каждому предпринимателю, который проводит расчетные операции наличными или безналично. Речь идет об оплате платежными картами, электронными средствами, жетонами и другими способами по месту продажи.

Кто может не устанавливать кассовый аппарат

Устанавливать РРО обязаны не все. По состоянию на декабрь 2026 года право не регистрировать регистратор расчетных операций имеют:

плательщики единого налога первой группы - по собственному желанию;

продавцы товаров собственного производства, которые рассчитываются в кассах с оформлением приходных и расходных ордеров и выдачей квитанций;

ФЛП, принимающие оплату только банковским переводом по реквизитам IBAN;

продавцы проездных документов, билетов государственных лотерей, билетов на культурные и спортивные мероприятия;

лица, торгующие в селах с расчетными книжками и не продающие подакцизные товары;

физические лица при торговле продуктами и промышленными товарами за наличные на рынках;

ФЛП, использующие только банковские системы дистанционного обслуживания или сервисы перевода средств.

Какие штрафы грозят за работу без РРО

За отсутствие кассового аппарата и другие нарушения в 2026 году предусмотрена серьезная ответственность. Штраф составляет 100% от суммы реализованных товаров, а за повторное нарушение - 150%.

Санкцию начисляют за каждую отдельную операцию, поэтому общая сумма может быть значительной. Такое же взыскание грозит за невыдачу фискального чека, ошибки в его реквизитах и использование РРО с просроченным сроком эксплуатации.

Отдельно наказывают за отсутствие POS-терминала в точке продажи - от 1 700 до 3 400 грн. Выдача чека за наличную оплату сверх установленного лимита обойдется в 1 700 грн.

Как избежать штрафа

Чтобы не получить санкцию, ФЛП стоит проверить, подпадает ли он под исключения из списка выше. Если нет - зарегистрировать РРО через налоговую и своевременно выдавать фискальные чеки.

Тем, кто принимает оплату исключительно переводом на IBAN, кассовый аппарат не нужен. Однако появление наличных или карточных расчетов по месту продажи обязывает установить РРО.

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