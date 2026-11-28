Украинцы, которым родственники регулярно присылают деньги, могут столкнуться с уменьшением субсидии. Пенсионный фонд при расчете засчитывает часть таких переводов в совокупный доход домохозяйства.

Субсидия в Украине может уменьшиться у тех, кому родственники регулярно присылают деньги. Пенсионный фонд при определении права на помощь учитывает не только зарплаты и пенсии, но и отдельные виды денежных переводов.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины. В частности, в совокупный доход домохозяйства включают денежные переводы, полученные из-за границы. Это касается семей, чьи близкие работают за рубежом и регулярно отправляют средства в Украину.

Также учитываются доходы, о которых сообщает Государственная налоговая служба, или суммы, которые человек сам указал в декларации. То есть спрятать регулярные поступления, просто не упомянув о них при подаче документов, вряд ли получится.

В то же время сам факт получения банковского перевода не означает автоматической потери субсидии. Решение зависит от характера средств, общего дохода семьи и других обстоятельств, предусмотренных законодательством. Разовая небольшая помощь от близких может и не отразиться на размере поддержки.

Отдельно в Фонде напомнили о сроках оформления. Тем, кому нужно подать новое заявление на субсидию, стоит успеть до 30 ноября включительно. Тогда при наличии права помощь назначат с начала отопительного сезона. Если обратиться позже, деньги начислят только с месяца подачи заявления.

Что делать, если получаете переводы от родственников

Проще всего проверить начисленную субсидию в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Там видно, какую сумму помощи назначили и учли ли полученные переводы при расчете.

Если вы регулярно получаете деньги из-за границы, стоит сверить данные в кабинете еще до завершения отопительного сезона, чтобы избежать неприятных сюрпризов в платежках за коммуналку.

Ранее Politeka сообщала, можно ли оформить субсидию, если член семьи за границей.

Также Politeka сообщала, как Пенсионный фонд считает размер субсидии на коммунальные услуги.