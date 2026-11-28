Минцифры утвердило новые критерии бронирования в ИТ-отрасли. Вместо 18 правил теперь только 16, и компании, получившие статус по старым условиям, рискуют потерять отсрочку.

Бронирование работников в Украине получило новые правила для ИТ-отрасли. Минцифры утвердило обновленные критерии приказом от 22 ноября 2026 года № 235, сообщает Liga Zakon Бизнес.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования и отменяет июльские правила. Вместо 18 критериев теперь действует 16. Больше всего изменений коснулось именно ИТ-блока.

Ранее статус критически важного предприятия могла получить ИТ-компания со средней зарплатой от 1200 евро и не менее чем 9 работниками. Теперь этот критерий касается только производства, импорта и ремонта компьютеров, электронной и телеком-техники.

Кроме того, добавили требование к доходу: он должен составлять не менее 100 000 евро за квартал именно от такой деятельности. То есть обычные ИТ-сервисы и разработка программного обеспечения больше не дают отдельного основания для бронирования.

Порог безвозвратной помощи инновационным проектам подняли до 1 млрд грн, а отдельный критерий для получателей оборонных грантов вообще изъяли.

Компаниям, противодействующим агрессору средствами ИТ, теперь нужен договор с госзаказчиком, согласованный отчет и верификация субъектом системы кибербезопасности. Для телеком-операторов, провайдеров, центров обработки данных и подрядчиков xPON правила почти не изменились.

Что делать ИТ-компаниям

Если компания получила статус по прежним критериям, которых уже нет, не стоит ждать. По обновленным правительственным правилам статус нужно дополнительно обосновывать.

Те, кто забронировал работников по старым условиям, рискуют потерять отсрочку. Лучший шаг - обратиться в Минцифры и подготовить документы, подтверждающие соответствие одному из новых критериев, особенно если речь идет о производстве или импорте техники.

Ранее Politeka сообщала, бронирование медиков и фармацевтов: МОЗ изменило критерии, кто может потерять отсрочку.

Также Politeka сообщала, бронирование работников продлили до 20 декабря: кого не мобилизуют, а кому изменят квоту.