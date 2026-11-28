Пенсіонер може будь-коли змінити спосіб отримання пенсії - перевести її з пошти на банківську картку. У ПФУ пояснили, що найшвидше це зробити онлайн, і гроші надійдуть за новими реквізитами вже в наступному виплатному періоді.

Переведення пенсії з пошти на картку - проста процедура, яку можна зробити, не виходячи з дому. У Головному управлінні Пенсійного фонду розповіли, як пенсіонеру самостійно змінити спосіб отримання виплат.

Бувають ситуації, коли у пенсіонера виникає потреба перевести пенсію з поштового відділення на банківську картку або поміняти один банк на інший. У ПФУ наголошують: зробити це можна будь-коли, жодних обмежень за строками немає.

«Найшвидше це зробити онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ. І вже у наступному виплатному періоді кошти надійдуть за новими реквізитами», - пояснили у Фонді.

Які документи підготувати заздалегідь

Щоб подати заяву про зміну способу виплати пенсії, потрібно зайти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ. Для входу використовується один із трьох способів: кваліфікований електронний підпис (КЕП), «Дія.Підпис» або BankID.

Ще до старту варто підготувати скан-копії трьох документів: паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) та довідки з реквізитами банківського рахунку. Важливо, щоб номер рахунку був вказаний у форматі IBAN із 29 символів.

Покрокова інструкція в особистому кабінеті

Після входу до кабінету потрібно виконати кілька кроків поспіль:

відкрити розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;

обрати «Внесення змін до пенсійної справи», а далі «Заява про зміну способу виплати пенсії»;

вказати новий спосіб виплати, назву банку та IBAN рахунку, відкритого на ім'я пенсіонера;

додати скани паспорта, РНОКПП і реквізитів у форматі JPG або PDF - кожен файл не більше 1 МБ;

підписати заяву електронним підписом і надіслати її до ПФУ.

Після надсилання пенсіонер може самостійно стежити за статусом справи у розділі «Мої звернення» - туди надійде повідомлення про опрацювання заяви.

Як повідомляє ZN.UA, у ПФУ наголошують, що перейти з пошти на картку варто тим, хто хоче отримувати виплати швидше та без відвідування відділення.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія на картку іншої людини, як родич може отримувати гроші замість пенсіонера.

Також Politeka повідомляла, пенсія не приходить на картку, що робити та куди звертатися.