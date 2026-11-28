94 університети проводять безкоштовні 3-6 місячні курси підготовки до НМТ для чинних військових, звільнених зі служби після 24 лютого 2022 року та тих, хто повернувся з полону. Держава надає грант до 3000 грн на місяць і додає 15 балів при вступі.

«Зимовий вступ» для військових і ветеранів - це державна програма підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ), яка у 2026/2027 навчальному році охопила 94 українські університети. Повний список закладів опублікований на сайті Міністерства освіти і науки.

Курс триває від трьох до шести місяців. Слухачі вивчають чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір.

Хто може долучитися

Програма відкрита для трьох категорій. Це чинні військові - але лише за згодою командування, звільнені зі служби після 24 лютого 2022 року, а також військові та цивільні, які пережили полон.

Головна вимога - мати повну загальну середню освіту або закінчувати школу цього року. Тим, хто вже навчався в університеті чи проходив подібний курс раніше, варто заздалегідь уточнити в приймальній комісії, чи можуть вони взяти участь.

Які гроші дає держава

Під час навчання учасники отримують фінансову підтримку з трьох джерел. Разовий грант до 3000 гривень на місяць повністю або частково оплачує вартість курсу.

Тим, хто навчається на денній формі та приїхав з іншого міста, надають місце в гуртожитку і повертають до 800 гривень щомісяця за проживання. Слухачі, які не отримують інших виплат від держави, додатково отримують щомісячну допомогу на базові потреби в розмірі одного прожиткового мінімуму.

Ці виплати не призначають тим, хто вже отримав державну допомогу на навчання за постановою уряду № 318.

Бонус при вступі

Після завершення курсу та складання випускних іспитів слухачі отримують електронне свідоцтво. Документ додає 15 балів до загального рейтингу при вступі в університет того самого року.

Бонус діє, якщо абітурієнт подає документи до того ж закладу, де проходив підготовку, і обирає спеціальність з особливою державною підтримкою.

Як подати заявку

Щоб почати навчання, потрібно обрати університет зі списку на сайті МОН і перевірити на його сторінці дати прийому заяв, формат занять та вартість курсу.

Документи подають онлайн через сайт закладу. Мотиваційний лист і довідки про статус надсилають на електронну пошту приймальної комісії. Кожен виш сам встановлює графік набору, але зарахування проводять один або два рази на рік - не пізніше 1 грудня та 1 березня.