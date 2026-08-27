Цены на топливо в Украине в ближайшие недели, вероятнее всего, останутся примерно на нынешнем уровне — оснований для существенного удешевления или подорожания пока нет. В то же время ситуация может измениться из-за колебаний мировых цен.

Цены на продукты и топливо в украинских областях в последние недели постепенно меняются, однако новый прогноз по стоимости топлива выглядит спокойнее: аналитик консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн не ожидает резких скачков на заправках в ближайшее время.

Об этом эксперт рассказал в эфире День.LIVE, сообщает издание Новини.LIVE. По его словам, если не произойдет существенных изменений внешних факторов, на которые Украина не может повлиять, нынешняя ситуация на рынке топлива сохранится.

Какими будут цены на топливо

«С одной стороны, нет никаких предпосылок для дальнейшего серьезного падения цен. С другой стороны, нет и причин для роста», — отметил Куюн. Он прогнозирует, что в ближайшие недели цены на АЗС будут оставаться примерно на текущем уровне.

В то же время аналитик напомнил, что ситуация зависит от цен на мировых биржах. Именно там формируются закупочные цены, которые в конечном счете влияют на то, сколько водители платят на заправке.

Что может повлиять на стоимость топлива

По словам Куюна, за последнюю неделю закупочная стоимость топлива выросла примерно на 15%. Однако это повышение пока не полностью отражается в конечной цене для водителей: в стоимости топлива на АЗС оно, по оценке эксперта, составляет около 5%.

«Но все зависит исключительно от внешних факторов», — подчеркнул Куюн. То есть если мировые котировки продолжат расти, это давление постепенно отразится и на украинских заправках.

Стоит ли водителям ждать подорожания

Эксперт не советует паниковать и спешно закупать топливо: сейчас предпосылок для резкого скачка цен нет. В то же время стоит учитывать, что стоимость топлива на отдельных АЗС может колебаться из-за сезонного спроса со стороны аграриев, проблем с доставкой по Дунаю и сокращения европейского экспорта — о возможных локальных перебоях с бензином и дизелем ранее сообщали в издании.

Дополнительным внешним фактором остается ситуация в стране-агрессоре: атака беспилотников приостановила работу крупнейшего в России завода по производству сжиженного нефтяного газа «Сибур ЗапСибНефтехим» в Тобольске, который обеспечивал около 40% общероссийского производства LPG.

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