Супермаркети АТБ, «Сільпо» та «Варус» у Дніпрі продовжують працювати під час повітряних тривог, однак змінюють режим обслуговування. Пояснюємо, як магазини діють під час сирени та куди супроводжують відвідувачів.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області із 26 серпня — не єдина зміна, до якої варто бути готовими мешканцям регіону. Під час повітряної тривоги супермаркети АТБ, «Сільпо» та «Варус» у Дніпрі змінюють звичний режим роботи, але не припиняють обслуговування населення.

Як повідомляє портал DMKD.DP.UA, персонал магазинів оперативно реагує на оголошення тривоги. Обслуговування клієнтів тимчасово припиняють, аби забезпечити безпеку всіх, хто перебуває в приміщенні. Вхід до торговельного залу на час повітряної загрози обмежують або повністю зачиняють.

Після того як сигнал тривоги скасовують, магазини відновлюють роботу у звичному режимі. Це означає, що покупцям, які опинилися всередині під час сирени, не обов'язково вибігати надвір — співробітники супроводжують відвідувачів до захисних споруд або найближчих безпечних місць.

Для швидкого інформування людей у супермаркетах задіяні внутрішні системи оповіщення, які повідомляють клієнтів і працівників про початок тривоги одночасно. Крім того, магазини підтримують постійний зв'язок із місцевими службами безпеки, щоб координувати дії у разі загострення ситуації.

Попри можливі тимчасові паузи в роботі, мережі намагаються, щоб продукти харчування, медикаменти та інші необхідні товари були доступними і до тривоги, і після неї. Товарні запаси поповнюють своєчасно, аби задовольнити потреби мешканців у критичний період.

Що робити покупцям під час тривоги

Якщо ви опинилися в супермаркеті, коли зазвучала сирена, не панікуйте та не намагайтеся вибігти надвір самостійно. Дочекайтеся вказівок персоналу: працівники магазину проведуть вас до укриття або безпечного місця. Після відбою тривоги робота магазину відновлюється, і ви можете продовжити покупки.

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