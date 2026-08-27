Щоб узимку в квартирі було тепло навіть під час блекаутів, варто заздалегідь подбати про автономне газове опалення. У «Газмережах» пояснили, як підготувати квартиру до зими, які документи знадобляться та куди звертатися.

Грошова допомога на опалення та утеплення — не єдиний спосіб підготуватися до холодів. Тим, хто шукає, як підготувати квартиру до зими під час блекаутів, у «Газмережах» радять облаштувати автономне газове опалення — воно дозволяє самостійно забезпечувати житло теплом навіть тоді, коли немає світла.

Підготовкою оселі до опалювального сезону краще займатися ще в теплу пору року. Як пояснили у Дніпровській філії «Газмережі», для замовлення комплексної послуги треба звернутися до Центру обслуговування клієнтів, написати відповідну заяву та надати пакет документів. Після цього фахівці врахують побажання власника житла та проконсультують щодо подальших кроків.

Які документи потрібні для автономного газового опалення

Для облаштування автономного газового опалення власнику житла знадобляться:

заява та опитувальний лист — їх заповнюють за встановленим зразком у центрі обслуговування;

правовстановлюючі документи на газифіковане домоволодіння — оригінал і копія;

технічний паспорт житла — оригінал і копія;

паспорт та ідентифікаційний код власника — оригінал і копія;

акт, що підтверджує придатність димових і вентиляційних каналів;

дозвіл органів місцевої влади на відключення від централізованого опалення та постачання гарячої води;

копії паспортів і сертифікатів на газове обладнання, яке планується встановити, — якщо такі документи вже є;

довіреність від власника житла на укладення договорів і підписання актів виконаних робіт — якщо це потрібно.

Газовики наголошують: підготувати документи та розпочати процедуру переходу на автономне опалення можна ще до початку холодів. Це дозволить завчасно вирішити організаційні питання і зустріти опалювальний сезон із теплом у домі — навіть якщо взимку трапляться блекаути.

Як підготувати квартиру до зими під час блекаутів, у «Газмережах» радять продумати заздалегідь: автономне газове опалення працює незалежно від графіків відключення електроенергії, тому його облаштування — один із найнадійніших кроків для власників газифікованого житла.