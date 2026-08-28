Более 13 тысяч семей первоклассников во Львовской области уже подали заявки на получение единовременной выплаты в 5000 гривен. Всего в этом году в первые классы области пойдут более 19 тысяч детей.

Денежная помощь во Львовской области продолжает поступать семьям — на этот раз речь идет о программе «Пакунок школяра», по которой родители первоклассников могут получить 5000 гривен на подготовку ребенка к учебному году.

Об этом сообщили во время брифинга во Львовской областной военной администрации. По данным ОВА, по состоянию на конец августа более 13 тысяч семей в области уже подали заявки на выплату. При этом общее количество первоклассников во Львовской области в этом году превышает 19 тысяч — то есть часть родителей еще не воспользовалась программой.

Что такое «Пакунок школяра» и кто имеет право на выплату

«Пакунок школяра» — это государственная программа единовременной денежной помощи в размере 5000 гривен для семей, чьи дети в 2026 году впервые пошли в школу. Оформить выплату может один из родителей, усыновитель или законный представитель ребенка.

Деньги можно потратить на школьные принадлежности, канцелярию, тетради, книги, школьную и спортивную форму, обувь, рюкзак. В 2026 году перечень расширили — теперь средства разрешено направлять также на оплату образовательных услуг: кружки, секции или подготовительные курсы.

По данным Министерства социальной политики, в целом по Украине деньги по программе уже получили почти 150 тысяч семей первоклассников.

Как подать заявку: два способа

Оформить «Пакунок школяра» можно одним из двух способов.

Через приложение «Дія». Нужно зайти в раздел «Помощь от государства», найти услугу «Пакунок школяра», выбрать ребенка, который идет в первый класс, и подтвердить заявку. Для получения средств необходимо открыть специальный счет «Турбота для дитины» — это делается прямо в приложении. Заявку подписывают с помощью Дія.Підпис.

Через сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Если нет возможности воспользоваться «Дією», родители могут обратиться в любое отделение ПФУ. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении ребенка. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, документы оформляет законный представитель — исключительно через ПФУ.

Сколько времени есть на подачу

Общенациональный срок подачи заявок — до 1 ноября 2026 года. Однако во Львовской ОВА призывают не откладывать оформление на последний момент и подать документы как можно раньше — особенно с учетом того, что учебный год стартует уже 1 сентября.

Важно также убедиться, что карта для выплат активна и не имеет ограничений. Средства поступают на специальный счет, открытый при оформлении заявки.

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