Плов з яловичиною — страва, яка готується в одному казані, а секрет соковитості криється у цілій голівці часнику, яку кладуть прямо в рис під час варіння.

Домашню лікарську ковбасу ми вже публікували — а плов готується зовсім інакше, хоча теж стає справжньою родинною стравою на щодня.

Плов — страва узбецького походження, яку давно і щиро полюбили в Україні. Це поживна страва з м'яса та рису, яка готується в одному посуді, а тому не вимагає купи каструль і складної техніки. Цей рецепт плову з яловичиною відрізняється простотою: м'ясо спочатку обсмажують до рум'яної скоринки, потім тушкують з овочами, а насамкінець запарюють з рисом і цілою голівкою часнику — саме вона надає страві особливого аромату та м'якості.

Інгредієнти для плову

680 г яловичої лопатки, вирізки або доброї тушкованої яловичини

80 мл рафінованої олії (підійде й легка оливкова, але не extra virgin)

2 середні цибулини, дрібно нарізані

3 середні моркви, нарізані соломкою або натерті

1 ч. л. соли для м'яса й овочів + 1,5 ч. л. соли для рису

0,5 ч. л. свіжомеленого чорного перцю

1 ч. л. паприки

1 ч. л. кмину (зіри)

3-4 лаврові листки

420 мл гарячої води для тушкування м'яса

600 г довгозернистого рису (басматі або жасмин)

приблизно 1 л гарячої води для варіння рису

1 голівка часнику

1 ч. л. меленого коріандру

Як приготувати плов: покроково

Обріжте зайвий жир і плівки з яловичини, обсушіть м'ясо паперовим рушником і наріжте кубиками приблизно 1,5-2 см.

Розігрійте казан або велику каструлю з товстим дном на сильному вогні. Влийте олію і, коли вона розігріється, додайте м'ясо. Обсмажуйте без кришки 7 хвилин до рум'яної скоринки, перемішуючи щохвилини, щоб не пригоріло.

Зменшіть вогонь до середнього, додайте цибулю і готуйте, помішуючи, 5 хвилин до м'якості. Додайте моркву, сіль, перець, паприку, кмин і лавровий лист, готуйте ще 5 хвилин, доки морква не стане м'якою.

Влийте гарячу воду, накрийте кришкою і тушкуйте на середньому-слабкому вогні 45 хвилин, поки м'ясо не стане м'яким.

Поки м'ясо тушкується, промийте рис у холодній воді до прозорості — це прибере зайвий крохмаль, і плов не вийде липким.

Розподіліть промитий рис рівним шаром по м'ясу, влийте гарячу воду і присипте сіллю, НЕ перемішуючи. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть без кришки, поки більша частина води не увіпається — приблизно 10 хвилин.

Зріжте основу цілої голівки часнику, щоб оголити зубчики, і покладіть її розрізом донизу в центр рису. Присипте верх рису меленим коріандром.

Зробіть 7-10 отворів у рисі, щоб пара могла виходити на поверхню, зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і готуйте ще 15 хвилин, доки рис не буде повністю готовий. Дістаньте голівку часнику й лаврові листки, обережно перемішайте плов і подавайте.

Плов чудово зберігається в холодильнику кілька днів і навіть смачніший на другий день — особливо якщо трохи підсмажити його на сковороді до легкої хрусткої скоринки. Традиційно плов подають із маринованими огірками — цей контраст кислого й насиченого смаку робить страву ще яскравішою.

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