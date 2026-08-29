Працівник, якому щойно виповнилося 25 років, ризикує отримати повістку ще до того, як роботодавець встигне оформити бронювання. Юристи пояснили, чому так відбувається та як уникнути такої ситуації.

Право на бронювання від мобілізації має чіткі часові межі, і роботодавцям слід пам'ятати: між досягненням працівником 25-річного віку та безпосереднім оформленням бронювання існує проміжок, коли чоловіка можуть законно призвати на військову службу.

Як повідомляє Судово-юридична газета, після досягнення 25 років громадянин України втрачає статус призовника і переходить до категорії військовозобов'язаних. Саме з цього моменту на нього поширюються загальні правила мобілізації — і ТЦК має повне право вручити повістку та направити на військово-лікарську комісію.

Водночас процедура бронювання не є миттєвою. Роботодавець має підготувати пакет документів, подати його до відповідного державного органу та дочекатися рішення. За цей час працівник залишається в статусі військовозобов'язаного без діючого бронювання — і формально може бути мобілізований.

Чому виникає «небезпечний проміжок»

За законом, бронювання оформлюється на підставі подання роботодавця. Для цього підприємство має бути визнане критично важливим, а посада працівника — відповідати встановленим критеріям. Але навіть за наявності всіх підстав сам процес займає час: від кількох днів до кількох тижнів.

Якщо працівнику виповнюється 25 років саме в цей період — він опиняється в «сірій зоні». ТЦК не зобов'язане чекати, поки роботодавець завершить оформлення. Формально людина вже є військовозобов'язаною, а бронювання ще не набуло чинності.

Юристи наголошують: ані сам факт подання документів на бронювання, ані довідка про те, що підприємство є критично важливим, не є підставою для автоматичної відстрочки. Єдиний документ, що гарантує захист — це вже оформлене бронювання, внесене до Єдиного державного реєстру.

Як роботодавцю захистити працівника

Фахівці рекомендують роботодавцям завчасно відстежувати вік працівників і подавати документи на бронювання ще до того, як людині виповниться 25 років. Це дозволяє уникнути ситуації, коли працівник опиняється без захисного статусу.

Якщо ж працівник уже досяг 25-річчя, а бронювання ще в процесі оформлення, юристи радять тримати на робочому місці копії всіх поданих документів. У разі отримання повістки працівник має негайно повідомити роботодавця та надати підтвердження, що процедура бронювання вже запущена.

Що робити працівнику, якщо прийшла повістка

Якщо працівник, щодо якого вже подано документи на бронювання, отримав повістку, алгоритм дій такий:

з'явитися до ТЦК у зазначений час — ігнорування повістки тягне за собою штраф та адміністративну відповідальність;

взяти з собою копії документів, що підтверджують подання на бронювання (заяву, витяг з реєстру, довідку про критичну важливість підприємства);

письмово повідомити ТЦК про те, що стосовно вас триває процедура оформлення бронювання;

звернутися до роботодавця з проханням прискорити процес та надати додаткові підтвердні документи.

Варто пам'ятати: проходження ВЛК за направленням ТЦК не означає автоматичного призову. Якщо бронювання буде оформлене до моменту відправлення у військову частину, працівник отримає відстрочку.

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