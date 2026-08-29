Работник, которому только что исполнилось 25 лет, рискует получить повестку еще до того, как работодатель успеет оформить бронирование. Юристы объяснили, почему так происходит и как избежать такой ситуации.

Право на бронирование от мобилизации имеет четкие временные границы, и работодателям следует помнить: между достижением работником 25-летнего возраста и непосредственным оформлением бронирования существует промежуток, когда мужчину могут законно призвать на военную службу.

Как сообщает Судово-юридическая газета, после достижения 25 лет гражданин Украины теряет статус призывника и переходит в категорию военнообязанных. Именно с этого момента на него распространяются общие правила мобилизации — и ТЦК имеет полное право вручить повестку и направить на военно-врачебную комиссию.

В то же время процедура бронирования не является мгновенной. Работодатель должен подготовить пакет документов, подать его в соответствующий государственный орган и дождаться решения. За это время работник остается в статусе военнообязанного без действующего бронирования — и формально может быть мобилизован.

Почему возникает «опасный промежуток»

По закону, бронирование оформляется на основании подачи работодателем. Для этого предприятие должно быть признано критически важным, а должность работника — соответствовать установленным критериям. Но даже при наличии всех оснований сам процесс занимает время: от нескольких дней до нескольких недель.

Если работнику исполняется 25 лет именно в этот период — он оказывается в «серой зоне». ТЦК не обязано ждать, пока работодатель завершит оформление. Формально человек уже является военнообязанным, а бронирование еще не вступило в силу.

Юристы подчеркивают: ни сам факт подачи документов на бронирование, ни справка о том, что предприятие является критически важным, не являются основанием для автоматической отсрочки. Единственный документ, гарантирующий защиту — это уже оформленное бронирование, внесенное в Единый государственный реестр.

Как работодателю защитить работника

Специалисты рекомендуют работодателям заблаговременно отслеживать возраст работников и подавать документы на бронирование еще до того, как человеку исполнится 25 лет. Это позволяет избежать ситуации, когда работник оказывается без защитного статуса.

Если же работник уже достиг 25-летия, а бронирование еще в процессе оформления, юристы советуют держать на рабочем месте копии всех поданных документов. В случае получения повестки работник должен немедленно сообщить работодателю и предоставить подтверждение, что процедура бронирования уже запущена.

Что делать работнику, если пришла повестка

Если работник, в отношении которого уже поданы документы на бронирование, получил повестку, алгоритм действий такой:

явиться в ТЦК в указанное время — игнорирование повестки влечет за собой штраф и административную ответственность;

взять с собой копии документов, подтверждающих подачу на бронирование (заявление, выписку из реестра, справку о критической важности предприятия);

письменно уведомить ТЦК о том, что в отношении вас проходит процедура оформления бронирования;

обратиться к работодателю с просьбой ускорить процесс и предоставить дополнительные подтверждающие документы.

Стоит помнить: прохождение ВВК по направлению ТЦК не означает автоматического призыва. Если бронирование будет оформлено до момента отправки в воинскую часть, работник получит отсрочку.

Ранее Politeka сообщала, могут ли отказать в бронировании из-за воинского учета в другом ТЦК.

Также Politeka сообщала, в каком случае женщинам может грозить штраф и розыск.

Как сообщала Politeka, юрист объяснил, могут ли ТЦК задержать мужчин до 25 лет.