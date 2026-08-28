Во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы по семейным обстоятельствам или из-за инвалидности, однако для этого необходимо собрать пакет документов и правильно подать рапорт.

Во время военного положения военнослужащие имеют право на увольнение со службы при определенных обстоятельствах, предусмотренных законодательством. Как сообщает Факты ICTV, самого факта возникновения сложной ситуации в семье недостаточно — военнослужащий должен соответствовать конкретному законному основанию и подтвердить его необходимыми документами.

Основания для увольнения по семейным обстоятельствам

Основной перечень оснований содержит статья 26 закона Украины №2232-XII «О воинской обязанности и военной службе». Среди предусмотренных законом семейных обстоятельств, в частности:

наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельное воспитание ребенка;

воспитание ребенка с инвалидностью;

необходимость постоянного ухода за женой или мужем с инвалидностью;

необходимость ухода за родителями с инвалидностью;

осуществление опеки над лицом, признанным судом недееспособным;

гибель или безвестное исчезновение близких родственников во время защиты Украины.

Какие документы нужны для каждого основания

Универсального перечня документов для всех случаев не существует — пакет зависит от конкретной причины увольнения. Если основанием является наличие трех и более детей, к рапорту прилагаются копии свидетельств о рождении. При необходимости также подаются документы о браке или его расторжении, а также документы, подтверждающие, с кем проживают и кто фактически воспитывает детей.

Для тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка, необходимо документально подтвердить причину, по которой второй из родителей не участвует в воспитании. Это может быть свидетельство о смерти, решение суда о лишении родительских прав, документы о признании лица безвестно отсутствующим или о пребывании в местах лишения свободы.

Следует учитывать: если мать ребенка выехала за границу и не участвует в воспитании, одного лишь факта ее пребывания за пределами Украины недостаточно для увольнения военнослужащего. Верховный Суд уже рассматривал подобные ситуации и подчеркнул: необходимо доказать одновременно самостоятельное воспитание и самостоятельное содержание ребенка.

Для увольнения из-за необходимости ухода за ребенком с инвалидностью нужны документы, подтверждающие инвалидность ребенка, а также документы о родственной связи с ним. Если речь идет об уходе за женой или мужем — свидетельство о браке и документы, подтверждающие инвалидность. Когда закон требует подтвердить именно необходимость постоянного ухода, это должно быть указано в соответствующем медицинском документе.

Для ухода за родителями с инвалидностью нужны документы об их инвалидности, подтверждение родственной связи, а также доказательства того, что именно военнослужащий должен осуществлять уход. В предусмотренных законом случаях необходимо подтвердить и отсутствие других членов семьи, которые могут обеспечить такой уход.

Как подать рапорт на увольнение

Сначала военнослужащий должен определить, какое именно обстоятельство дает право на увольнение, и собрать документы, которые его подтверждают. В рапорте обязательно указывают конкретное основание и соответствующий пункт статьи 26 закона №2232-XII. К рапорту прилагают копии всех подтверждающих документов.

Факт подачи рапорта стоит зафиксировать — получить подтверждение его регистрации. Это важно на случай, если впоследствии придется обжаловать бездействие командования. После рассмотрения рапорта и проверки документов командование принимает решение. Если документы не подтверждают указанное основание или ситуация не соответствует требованиям статьи 26, в увольнении могут отказать.

Увольнение из-за инвалидности: перечень документов

Наличие инвалидности является законным основанием для увольнения с военной службы во время военного положения — причем не только I или II группы, но и III группы, если военнослужащий не желает продолжать службу. По информации адвоката Романа Лихачова, в пакет документов входят:

рапорт военнослужащего об увольнении в связи с наличием инвалидности;

документ, подтверждающий установление инвалидности;

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (форма утверждена приказом МОЗ №2067);

копия документа, подтверждающего статус лица с инвалидностью;

при наличии — пенсионное удостоверение или документ о получении соответствующих льгот.

Точный перечень документов зависит от обстоятельств конкретного военнослужащего и документов, которые уже есть в его личном деле. Если командование отказывает в увольнении или безосновательно не рассматривает рапорт, военнослужащий имеет право обжаловать такое решение или бездействие в установленном порядке.