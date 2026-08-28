Транспортная ситуация в Киеве претерпевает временные изменения — Киевский метрополитен сообщил о кратковременной приостановке движения поездов 28 августа 2026 года. Причина — плановые технологические процессы, направленные на обеспечение безопасной и бесперебойной работы подземки.

Как сообщает nmiu.com.ua, общая остановка движения поездов продлится примерно одну минуту. Это касается всех линий метрополитена — специалисты будут проводить необходимые технические настройки, требующие синхронной паузы в работе системы.

Где возможны более длительные задержки

Кроме общей минутной остановки, на отдельных станциях пассажирам стоит быть готовыми к более длительным задержкам — от 4 до 5 минут. В метрополитене объясняют, что это связано с индивидуальными техническими особенностями конкретных станций, где технологические процессы требуют больше времени.

Конкретный перечень станций, на которых ожидаются продолжительные задержки, Киевский метрополитен пока не обнародовал. Пассажирам рекомендуют учитывать возможные изменения в графике при планировании поездок.

Что делать пассажирам

Чтобы избежать опозданий, пассажирам советуют закладывать дополнительные 10–15 минут на поездку в метрополитене в течение дня 28 августа. Особенно это касается тех, кто направляется на важные встречи, работу или в медицинские учреждения.

В Киевском метрополитене подчеркивают: технологические процессы являются плановыми и направлены исключительно на повышение безопасности перевозок. «Метрополитен благодарит пассажиров за понимание и просит учитывать возможные незначительные задержки во время поездок», — говорится в сообщении.

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