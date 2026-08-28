Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 29 августа по 4 сентября показывает резкий перепад температур: от +28° в понедельник, 31 августа, до +18° в четверг, 3 сентября. Кроме того, синоптики предупреждают об осадках на протяжении пяти дней недели.

обильные дожди на прошлой неделе в Киевской области плавно переходят в новый этап неустойчивой погоды. На следующей неделе, с 29 августа по 4 сентября, жителей региона ждет заметный перепад температур и осадки, которые прогнозируют целых пять дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели будут колебаться от +18° до +28°, а ночные — от +13° до +18°.

В субботу, 29 августа, воздух днем прогреется до +25°, ночью столбики термометров опустятся до +13°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 30 августа, днем ожидается +26°, ночью — +17°. Облачность сменится на облачную с прояснениями, и синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 31 августа, температура достигнет пикового значения недели — +28° днем, ночью воздух охладится до +17°. Небо останется малооблачным, но возможные осадки сохранятся.

Во вторник, 1 сентября, днем удержится отметка +26°, ночью — +18°. Облачность будет переменной, осадки также возможны.

В среду, 2 сентября, днем ожидается +27°, ночью — +17°. Небо малооблачное, синоптики предупреждают о возможных осадках.

В четверг, 3 сентября, температура днем резко опустится до +18°, а ночью останется на той же отметке — +18°. Небо будет облачным, и именно на этот день приходится наибольшая вероятность осадков.

В пятницу, 4 сентября, днем воздух прогреется до +23°, ночью охладится до +15°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым в Киевской области будет понедельник, 31 августа, когда днем ожидается +28°, а самым прохладным — четверг, 3 сентября, с максимумом лишь +18°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки прогнозируют в воскресенье, понедельник, вторник, среду и четверг — фактически пять дней из семи.

Синоптики советуют жителям Киевской области учесть неустойчивую погоду: в дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги, а в четверг, когда температура резко упадет до +18°, лучше одеться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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