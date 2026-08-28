Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 29 серпня по 4 вересня показує різкий перепад температур: від +28° у понеділок, 31 серпня, до +18° у четвер, 3 вересня. Крім того, синоптики попереджають про опади протягом п'яти днів тижня.

рясні дощі минулого тижня в Київській області плавно переходять у новий етап нестабільної погоди. Наступного тижня, з 29 серпня по 4 вересня, мешканців регіону чекає помітний перепад температур і опади, які прогнозуються цілих п’ять днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Київській області протягом тижня коливатимуться від +18° до +28°, а нічні — від +13° до +18°.

У суботу, 29 серпня, повітря вдень прогріється до +25°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +13°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У неділю, 30 серпня, вдень очікується +26°, вночі — +17°. Хмарність зміниться на хмарну з проясненнями, і синоптики вже прогнозують можливі опади.

У понеділок, 31 серпня, температура сягне пікового значення тижня — +28° вдень, вночі повітря охолоне до +17°. Небо залишиться малохмарним, але можливі опади збережуться.

У вівторок, 1 вересня, вдень утримається позначка +26°, вночі — +18°. Хмарність буде мінливою, опади також можливі.

У середу, 2 вересня, вдень очікується +27°, вночі — +17°. Небо малохмарне, синоптики попереджають про можливі опади.

У четвер, 3 вересня, температура вдень різко опуститься до +18°, а вночі залишиться на тій самій позначці — +18°. Небо буде хмарним, і саме на цей день припадає найбільша ймовірність опадів.

У п’ятницю, 4 вересня, вдень повітря прогріється до +23°, вночі охолоне до +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтепліше в Київській області буде у понеділок, 31 серпня, коли вдень очікується +28°, а найпрохолодніше — у четвер, 3 вересня, з максимумом лише +18°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади прогнозують у неділю, понеділок, вівторок, середу та четвер — фактично п’ять днів із семи.

Синоптики радять мешканцям Київської області врахувати нестабільну погоду: у дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу, а в четвер, коли температура різко впаде до +18°, краще одягнутися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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