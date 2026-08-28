У Костянтинівській громаді на Донеччині за тиждень погодили компенсації за знищене житло ще на 381 млн грн у межах програми «єВідновлення» — власникам зруйнованих домівок видали 353 нові житлові сертифікати.

Програма «єВідновлення» — це можливість для військових та їхніх родин, чиї домівки зруйновані внаслідок бойових дій, отримати компенсацію за втрачене житло. Свіжі дані з Костянтинівської громади на Донеччині показують, як активно працює цей механізм.

За тиждень влада Костянтинівки погодила компенсації за знищені домівки в межах програми «єВідновлення» ще на 381 мільйон гривень. Про це повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації.

З 17 по 23 серпня спеціалізована комісія визнала зруйнованими ще 87 житлових об'єктів: 76 приватних будинків та 11 багатоквартирних. Суму відшкодування розподілили так — власникам квартир у багатоповерхівках 292 мільйони гривень, а власникам приватних будинків 89 мільйонів гривень.

За цей же тиждень сформували та видали 353 житлові сертифікати, а від початку дії програми — 5 855. Загальна сума компенсацій за весь час сягнула 7 мільярдів 362 мільйони гривень.

Станом на серпень 2026 року у Костянтинівській громаді повністю зруйнованими визнали 1 667 домівок: 1 291 приватний будинок та 376 багатоповерхівок.

Хто та як може отримати компенсацію

Обов'язкова умова — нерухомість має бути офіційно визнана знищеною. Подати заяву на компенсацію можна через застосунок «Дія».

Власники житла, зокрема військові та члени їхніх родин, можуть звернутися за консультацією за телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Як повідомляє «Вільне Радіо», журналісти видання підготували докладний посібник про те, як отримати компенсацію за зруйновану оселю та що варто знати про цю процедуру.