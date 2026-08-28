Президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким військовослужбовцям зберігатимуть грошове забезпечення на весь період лікування та реабілітації у стаціонарі. Раніше виплата обмежувалася 12 місяцями.

Житло для ВПО у Черкаській області — одна з програм, які вже працюють, а тепер для військовослужбовців регіону з'явилася ще одна гарантія: їм зберігатимуть грошове забезпечення за весь час лікування та реабілітації у стаціонарі.

Президент Володимир Зеленський 26 серпня підписав закон №4954-IX, який вносить зміни до низки законодавчих актів щодо права військовослужбовців, ветеранів та звільнених із полону військовополонених на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Укрінформ.

Наразі грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовослужбовцем упродовж стаціонарного лікування, але не більш як 12 місяців поспіль. Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплати потрібен висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про потребу в тривалому лікуванні. Після набрання чинності новими положеннями тривалість лікування більше не обмежуватиме право на збереження грошового забезпечення 12 місяцями.

Водночас новий закон не означає автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород. Умови їхньої виплати визначать окремою постановою Кабінету міністрів України. Збережеться й вимога проходити ВЛК: після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до служби. Якщо ж лікування триває понад 12 місяців, повторний огляд ВЛК проводиться не рідше ніж кожні 4 місяці.

Окремо закон передбачає покращене харчування у закладах охорони здоров'я та реабілітаційних закладах для військовослужбовців, ветеранів, звільнених із полону, а також іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу. Їхнє лікування та реабілітація здійснюватимуться на рівних умовах за рахунок коштів державного бюджету.

Що це означає для військових із Черкащини

Нові положення поширюються і на лікування в закладах охорони здоров'я іноземних держав. Поранені військовослужбовці та особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуватимуться високофункціональними протезами та ортезами за рахунок держбюджету. Тобто навіть тривале лікування чи реабілітація — понад рік — більше не призведе до втрати грошового забезпечення.

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