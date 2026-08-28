Рецепт ідеального бісквіта ми вже публікували — а пиріг зі сливами готується інакше: тут фрукти спочатку викладають на дно форми, а тісто заливають зверху.
Пиріг зі сливами — це щільна, соковита випічка з насиченим пряним смаком завдяки суміші спецій та імбиру. Головна фішка рецепту в тому, що стиглі сливи розкладають розрізом донизу прямо на дно форми, посипане цукром, — під час випікання вони пускають сік, який просочує тісто й утворює ефектну карамелізовану скоринку знизу. Такий пиріг зі сливами добре тримає форму, легко нарізається на порційні квадратики і чудово підходить для чаювання.
Інгредієнти для пирога зі сливами
- масло — для змащування форми
- коричневий цукор (демерара) — 2 ст. ложки
- сливи — 500 г
- масло вершкове — 175 г
- темний мускавадо-цукор (можна замінити темним коричневим цукром) — 175 г
- золотистий сироп (світлий інвертний сироп або мед) — 140 г
- яйця — 2 шт., злегка збиті
- молоко — 200 мл
- борошно з розрихлювачем (самопіднімальне) — 300 г
- сода харчова — ½ ч. ложки
- імбир сушений мелений — 1 ст. ложка
- змішані пряні спеції (кориця, мускатний горіх, гвоздика) — 1 ч. ложка
Як приготувати пиріг зі сливами: покроково
Розігрійте духовку до 180°C (160°C у режимі з конвекцією). Квадратну форму розміром 23х23 см змастіть маслом і застеліть дно папером для випічки. Папір щедро змастіть маслом і присипте коричневим цукром.
Сливи розріжте навпіл, вийміть кісточки й викладіть половинки в один шар на дно форми розрізом донизу.
Для тіста розтопіть у великій каструлі на слабкому вогні вершкове масло, мускавадо-цукор і сироп, помішуючи, до однорідності. Дайте охолонути близько 10 хвилин, потім вмішайте яйця та молоко.
Просійте у цю масу борошно, соду, імбир і змішані спеції, перемішайте до однорідного гладкого тіста.
Вилийте тісто у форму зверху на сливи й випікайте пиріг зі сливами 45-55 хвилин, доки поверхня не стане пружною на дотик. Дайте пирогу охолонути у формі приблизно 10 хвилин, потім перекладіть на решітку й остудіть повністю.
Готовий пиріг зі сливами добре подавати теплим з ложкою вершків, сметани чи ванільного мороженого. Зберігати випічку можна в холодильнику, обгорнувши папером для випічки й фольгою, до 5 днів — за бажанням сливи можна замінити малиною.
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