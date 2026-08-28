Сумська міськрада повідомила, що місто залучило 126 мільйонів гривень на розширення мережі первинних мобільних укриттів. Кошти надали Житомирська та Хмельницька області в рамках проєкту «Маршрут безпеки. Суми».

Сумська міськрада залучила 126 мільйонів гривень на розширення мережі первинних мобільних укриттів. Партнерську допомогу місту надали одразу два регіони — Житомирська та Хмельницька області.

Про це повідомила Сумська міськрада у своєму Телеграмі, передає Укрінформ. Гроші спрямують на реалізацію проєкту «Маршрут безпеки. Суми».

Де встановлять мобільні укриття

За залучені кошти місто закупить та встановить укриття на щоденних маршрутах мешканців. Споруди з'являться біля зупинок громадського транспорту, закладів освіти та в інших людних місцях.

Як зазначили в міськраді, це значна частина коштів, необхідних для розширення мережі первинних мобільних укриттів у місті.

Що кажуть у Сумській міськраді

«126 мільйонів гривень уже залучили на реалізацію проєкту "Маршрут безпеки. Суми". Партнерську допомогу Сумам надали Житомирська та Хмельницька області», — йдеться в повідомленні.

Скільки укриттів потрібно Сумам

Наразі місто потребує понад 200 таких споруд. У рамках проєкту «Маршрут безпеки» Сумщина системно залучає підтримку регіонів для встановлення первинних мобільних укриттів.

Проєкт «Маршрут безпеки. Суми»

Первинні мобільні укриття — це вуличні захисні споруди, які дозволяють людям швидко сховатися під час повітряної тривоги, коли вони перебувають далеко від стаціонарного укриття. Їх розміщують уздовж найжвавіших пішохідних маршрутів міста, щоб зменшити час, потрібний для порятунку.