Мер Харкова Ігор Терехов закликав центральну владу розробити масштабну державну житлову програму для ветеранів — із нижчими відсотковими ставками та спрощеним доступом. У місті вже діє місцева ініціатива з часткової компенсації кредитів, однак мер наголосив, що цього недостатньо для повноцінного забезпечення військових житлом.

Житлові програми у Харкові для тих, хто втратив дім через війну, можуть отримати новий масштаб. Мер міста Ігор Терехов виступив із закликом до центральної влади — розробити повноцінну державну житлову програму для військових та ветеранів, адже чинних місцевих ініціатив недостатньо.

Про це Ігор Терехов заявив 26 серпня 2026 року, повідомляє Новини.LIVE. Як голова Асоціації прифронтових міст і громад, він наголосив: ветерани після повернення з фронту мають отримувати не лише належне оформлення документів, а й реальні можливості для повноцінного життя — житло, роботу та гідну зарплату.

Що вже працює в Харкові

На місцевому рівні в Харкові діє програма підтримки військових, у межах якої міський бюджет частково покриває виплати за кредитами на житло. «Ми будемо й надалі фінансувати цю програму», — запевнив Терехов. Однак, за його словами, цього замало.

Мер підкреслив: потрібна масштабна державна програма з «абсолютно іншими відсотковими ставками та можливостями». Ідеться про суттєве здешевлення кредитів для військових і ветеранів порівняно з ринковими умовами, а також про спрощення доступу до житлових сертифікатів і компенсацій за оренду.

Що пропонує Терехов

Серед ключових ініціатив, озвучених мером Харкова:

безперешкодне отримання статусу ветерана — без бюрократичних зволікань, з видачею всіх необхідних довідок одразу;

запуск державної житлової програми зі значно нижчими відсотковими ставками, ніж діють зараз;

розширення можливостей працевлаштування ветеранів із гідною оплатою праці.

«У чому сьогодні потребує ветеран? Передусім — він повинен безперешкодно отримати свій статус. Усі необхідні довідки мають видаватися одразу», — наголосив Терехов.

Як оформити пільговий кредит на житло у Харкові

Чинна міська програма передбачає, що військовослужбовці та ветерани можуть звернутися до профільного департаменту Харківської міської ради для отримання інформації про умови часткової компенсації відсотків за іпотечними кредитами. Місто бере на себе частину фінансового навантаження, однак детальні умови — сума компенсації, термін дії програми, перелік необхідних документів — варто уточнювати безпосередньо в органах місцевого самоврядування, оскільки вони можуть змінюватися залежно від рішень міськради.

Терехов також звернув увагу, що підтримка ветеранів є прямою відповідальністю як держави, так і місцевої влади, і закликав до спільних дій на всіх рівнях, аби військові та їхні родини не залишалися сам на сам із житловим питанням.

Раніше Politeka повідомляла, прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 27 серпня по 2 вересня: які сюрпризи підготувало літо наостанок.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Харківській області 27–28 серпня: де вулиці знеструмлять на багато годин.

Як повідомляла Politeka, графіки відключення світла у Харківській області 26-27 серпня: адреси та години знеструмлень.