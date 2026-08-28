Мэр Харькова Игорь Терехов призвал центральную власть разработать масштабную государственную жилищную программу для ветеранов — с более низкими процентными ставками и упрощенным доступом. В городе уже действует местная инициатива по частичной компенсации кредитов, однако мэр подчеркнул, что этого недостаточно для полноценного обеспечения военных жильем.

Жилищные программы в Харькове для тех, кто потерял дом из-за войны, могут получить новый масштаб. Мэр города Игорь Терехов выступил с призывом к центральной власти — разработать полноценную государственную жилищную программу для военных и ветеранов, поскольку действующих местных инициатив недостаточно.

Об этом Игорь Терехов заявил 26 августа 2026 года, сообщает Новини.LIVE. Как глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, он подчеркнул: ветераны после возвращения с фронта должны получать не только надлежащее оформление документов, но и реальные возможности для полноценной жизни — жилье, работу и достойную зарплату.

Что уже работает в Харькове

На местном уровне в Харькове действует программа поддержки военных, в рамках которой городской бюджет частично покрывает выплаты по кредитам на жилье. «Мы будем и дальше финансировать эту программу», — заверил Терехов. Однако, по его словам, этого недостаточно.

Мэр подчеркнул: нужна масштабная государственная программа с «совершенно другими процентными ставками и возможностями». Речь идет о существенном удешевлении кредитов для военных и ветеранов по сравнению с рыночными условиями, а также об упрощении доступа к жилищным сертификатам и компенсациям за аренду.

Что предлагает Терехов

Среди ключевых инициатив, озвученных мэром Харькова:

беспрепятственное получение статуса ветерана — без бюрократических проволочек, с выдачей всех необходимых справок сразу;

запуск государственной жилищной программы со значительно более низкими процентными ставками, чем действуют сейчас;

расширение возможностей трудоустройства ветеранов с достойной оплатой труда.

«В чем сегодня нуждается ветеран? Прежде всего — он должен беспрепятственно получить свой статус. Все необходимые справки должны выдаваться сразу», — подчеркнул Терехов.

Как оформить льготный кредит на жилье в Харькове

Действующая городская программа предусматривает, что военнослужащие и ветераны могут обратиться в профильный департамент Харьковского городского совета для получения информации об условиях частичной компенсации процентов по ипотечным кредитам. Город берет на себя часть финансовой нагрузки, однако детальные условия — сумма компенсации, срок действия программы, перечень необходимых документов — стоит уточнять непосредственно в органах местного самоуправления, поскольку они могут меняться в зависимости от решений горсовета.

Терехов также обратил внимание, что поддержка ветеранов является прямой ответственностью как государства, так и местной власти, и призвал к совместным действиям на всех уровнях, чтобы военные и их семьи не оставались один на один с жилищным вопросом.

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