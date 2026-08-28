Шоколадные блины с вишневой начинкой мы уже публиковали — а блины на молоке по этому рецепту готовятся проще, без какао, но с нежным кремом на основе йогурта, который делает их похожими на десерт из кофейни. Тонкие, эластичные, слегка сладковатые — они отлично подходят и для завтрака, и для праздничного стола. Главная фишка рецепта — тесто взбивают сразу в блендере, поэтому блины на молоке получаются однородными без комочков муки, а крем из греческого йогурта и сливочного сыра добавляет легкую кислинку, которая балансирует сладость начинки.
Ингредиенты для блинов на молоке
Для теста:
- вода теплая — примерно 120 мл (½ стакана)
- молоко комнатной температуры — 240 мл (1 стакан)
- яйца крупные — 4 шт
- сливочное масло растопленное — 4 ст. л. (примерно 60 г), плюс немного дополнительно для смазывания сковороды
- мука пшеничная — 1 стакан (примерно 120 г); часть можно заменить на цельнозерновую (½ стакана цельнозерновой и ½ стакана обычной)
- сахар — 2 ст. л. (примерно 25 г)
- соль — щепотка
Для крема-начинки:
- греческий йогурт — 1 стакан (примерно 240 г); подойдет и обезжиренный
- сыр сливочный (типа филадельфия) — примерно 170 г (¾ упаковки), комнатной температуры
- сахар гранулированный — ⅓ стакана (примерно 65 г)
Как приготовить блины на молоке: пошагово
Все ингредиенты для теста — воду, молоко, яйца, растопленное масло, муку, сахар и соль — сложите в блендер именно в таком порядке и взбивайте около 1 минуты, пока масса не станет однородной и гладкой.
Разогрейте качественную сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, растопите небольшой кусочек масла. Влейте примерно 3 ст. л. (около 45 мл) теста и сразу покрутите сковороду, чтобы тесто распределилось тонким равномерным слоем. Обжаривайте блин до золотистого цвета с одной стороны примерно 1 минуту, переверните и жарьте еще около 15 секунд со второй стороны. Повторите с остальным тестом.
В чаше миксера взбейте сливочный сыр с сахаром до однородности, затем добавьте греческий йогурт и взбивайте на средней-высокой скорости насадкой-венчиком, пока крем не станет гладким и пышным. Если не используете крем сразу, убирайте его в холодильник.
На каждый блин нанесите тонкий слой йогуртового крема, после чего сверните блин рулетом или сложите вчетверо так, чтобы крем был внутри.
Подавайте блины на молоке сразу после приготовления, украсив свежими ягодами и фруктовым соусом — абрикосовым или абрикосово-малиновым. Готовые блины без начинки можно сложить стопкой и хранить в холодильнике до двух дней, а крем держать отдельно в закрытой емкости и наносить перед подачей.
Ранее Politeka сообщала, рецепт борща, который всегда получается ярким: секрет насыщенного цвета и сбалансированного вкуса.
Также Politeka писала, секрет нежного медовика: рецепт тонких лепешек и легкого крема.