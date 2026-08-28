Млинці на молоці — це класика будь-якого сніданку, але цей рецепт додає їм несподіваного шарму: тонкі млинці згортають із кремом із грецького йогурту та вершкового сиру, і вони перетворюються на справжній десерт.

Шоколадні млинці з вишневою начинкою ми вже публікували — а млинці на молоці за цим рецептом готуються простіше, без какао, зате з ніжним кремом на основі йогурту, який робить їх схожими на десерт із кав'ярні. Тонкі, еластичні, злегка солодкуваті — вони чудово підходять і для сніданку, і для святкового столу. Головна фішка рецепту — тісто збивають одразу в блендері, тож млинці на молоці виходять однорідними без грудочок борошна, а крем із грецького йогурту та вершкового сиру додає легкої кислинки, яка балансує солодкість начинки.

Інгредієнти для млинців на молоці

Для тіста:

вода теплувата — приблизно 120 мл (½ склянки)

молоко кімнатної температури — 240 мл (1 склянка)

яйця великі — 4 шт

вершкове масло розтоплене — 4 ст. л. (приблизно 60 г), плюс трохи додатково для змащування сковороди

борошно пшеничне — 1 склянка (приблизно 120 г); частину можна замінити на цільнозернове (½ склянки цільнозернового і ½ склянки звичайного)

цукор — 2 ст. л. (приблизно 25 г)

сіль — щіпка

Для крему-начинки:

грецький йогурт — 1 склянка (приблизно 240 г); підійде і знежирений

сир кремовий (типу філадельфія) — приблизно 170 г (¾ упаковки), кімнатної температури

цукор гранульований — ⅓ склянки (приблизно 65 г)

Як приготувати млинці на молоці: покроково

Усі інгредієнти для тіста — воду, молоко, яйця, розтоплене масло, борошно, цукор і сіль — складіть у блендер саме в такому порядку і збивайте близько 1 хвилини, поки маса не стане однорідною й гладкою.

Розігрійте якісну сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, розтопіть невеликий шматочок масла. Влийте близько 3 ст. л. (приблизно 45 мл) тіста і одразу покрутіть сковороду, щоб тісто розподілилося тонким рівним шаром. Обсмажуйте млинець до золотистого кольору з одного боку приблизно 1 хвилину, переверніть і смажте ще близько 15 секунд з другого боку. Повторіть із рештою тіста.

У чаші міксера збийте вершковий сир із цукром до однорідності, потім додайте грецький йогурт і збивайте на середній-високій швидкості насадкою-віночком, поки крем не стане гладким і пишним. Якщо не використовуєте крем одразу, приберіть його в холодильник.

На кожен млинець нанесіть тонкий шар йогуртового крему, після чого згорніть млинець рулетом або складіть учетверо так, щоб крем був усередині.

Подавайте млинці на молоці одразу після приготування, прикрасивши свіжими ягодами та фруктовим соусом — абрикосовим чи абрикосово-малиновим. Готові млинці без начинки можна скласти стосом і зберігати в холодильнику до двох днів, а крем тримати окремо в закритій ємності й наносити перед подачею.

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