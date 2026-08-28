Сборы в школу в Харьковской области в этом году почти завершились, и город готовится к новому учебному году. Как сообщила директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, с 1 сентября в Харькове будут работать 479 учебных заведений: 417 коммунальных, 12 государственных профтехучилищ и 50 частных.
Комбинированное обучение и 24 безопасные локации
Харьков в пятый раз подряд начинает учебный год в смешанном режиме. Впервые такой формат ввели 1 сентября 2023 года, и с тех пор город шаг за шагом наращивает количество безопасных мест для очного обучения. По словам Ольги Деменко, с 1 сентября заработают 24 безопасные локации: 10 подземных школ, 7 противорадиационных укрытий в общеобразовательных заведениях и 7 станций метрополитена.
Работы на этом не останавливаются: продолжается строительство еще двух подземных школ, планируется открытие детского сада и обустройство очередной станции метро для занятий.
Сколько учеников сядет за парты
Численность школьников в Харькове в этом году уменьшится примерно на 4,5 тысячи. В прошлом учебном году в школах города учились 94,5 тысячи учеников, а в этом году ожидают около 90 тысяч. В Департаменте образования объясняют: основная причина — демографические изменения, а не массовый выезд семей из города.
Больше всего спад заметен среди первоклассников. В первый класс идут дети, рожденные в 2019–2020 годах, — это период значительного падения рождаемости. В коммунальные заведения набрали 5 024 первоклассника, еще около 600 детей выбрали частные школы. В десятые классы в этом году зачислили около 8 тысяч учеников.
Очный формат и бесплатное питание
Сейчас около 60% харьковских школьников учатся на территории города очно. Среди первоклассников этот показатель выше — около 75%. Для самых младших учеников максимально будут использовать очный формат и обеспечат пребывание в безопасных локациях как минимум трижды в неделю. В подземных школах для детей организуют бесплатное питание.
Учебники и реформа старшей школы
Из-за повреждения типографий во время обстрелов часть печатных учебников запаздывает. Ольга Деменко отметила, что издательство «Ранок» заверило: Харьков получит нужную литературу ориентировочно в течение 2–3 недель, поэтому город готов немного подождать, имея доступ к электронным версиям изданий.
Параллельно Харьков готовится к реформе старшей школы — переходу на профильное обучение и создание академических лицеев. Полноценное внедрение модели запланировано на 1 сентября 2027 года, однако уже в этом учебном году к всеукраинскому эксперименту присоединятся три харьковских лицея: №3, №124 (где действует подземная школа) и №138.
Что с дошкольниками
В городе насчитывается около 20 тысяч дошкольников — этот контингент сократился еще больше, поскольку это дети, рожденные в 2022–2023 годах. Для них также сочетают очные и дистанционные занятия. Старшим дошкольникам, которые могут работать с гаджетами 30–40 минут, проводят дистанционные занятия, а с младшими работают через родителей: предоставляют психологические консультации и рекомендации по обучению дома.
Как родителям узнать о графике занятий
Родителям стоит обратиться в свою школу или садик за расписанием очных занятий: для первоклассников безопасные локации расписаны как минимум на три дня в неделю, остальные уроки — дистанционно. Для дошкольников действуют подземные локации и занятия в выходные, направленные на социализацию и подготовку к школе. Актуальную информацию обновляет Департамент образования Харьковского городского совета.
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