В Харькове новый учебный год в пятый раз стартует в смешанном формате. С 1 сентября в городе заработают 24 безопасные локации, уменьшится количество школьников и начнется подготовка к реформе старшей школы.

Сборы в школу в Харьковской области в этом году почти завершились, и город готовится к новому учебному году. Как сообщила директор Департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, с 1 сентября в Харькове будут работать 479 учебных заведений: 417 коммунальных, 12 государственных профтехучилищ и 50 частных.

Комбинированное обучение и 24 безопасные локации

Харьков в пятый раз подряд начинает учебный год в смешанном режиме. Впервые такой формат ввели 1 сентября 2023 года, и с тех пор город шаг за шагом наращивает количество безопасных мест для очного обучения. По словам Ольги Деменко, с 1 сентября заработают 24 безопасные локации: 10 подземных школ, 7 противорадиационных укрытий в общеобразовательных заведениях и 7 станций метрополитена.

Работы на этом не останавливаются: продолжается строительство еще двух подземных школ, планируется открытие детского сада и обустройство очередной станции метро для занятий.

Сколько учеников сядет за парты

Численность школьников в Харькове в этом году уменьшится примерно на 4,5 тысячи. В прошлом учебном году в школах города учились 94,5 тысячи учеников, а в этом году ожидают около 90 тысяч. В Департаменте образования объясняют: основная причина — демографические изменения, а не массовый выезд семей из города.

Больше всего спад заметен среди первоклассников. В первый класс идут дети, рожденные в 2019–2020 годах, — это период значительного падения рождаемости. В коммунальные заведения набрали 5 024 первоклассника, еще около 600 детей выбрали частные школы. В десятые классы в этом году зачислили около 8 тысяч учеников.

Очный формат и бесплатное питание

Сейчас около 60% харьковских школьников учатся на территории города очно. Среди первоклассников этот показатель выше — около 75%. Для самых младших учеников максимально будут использовать очный формат и обеспечат пребывание в безопасных локациях как минимум трижды в неделю. В подземных школах для детей организуют бесплатное питание.

Учебники и реформа старшей школы

Из-за повреждения типографий во время обстрелов часть печатных учебников запаздывает. Ольга Деменко отметила, что издательство «Ранок» заверило: Харьков получит нужную литературу ориентировочно в течение 2–3 недель, поэтому город готов немного подождать, имея доступ к электронным версиям изданий.

Параллельно Харьков готовится к реформе старшей школы — переходу на профильное обучение и создание академических лицеев. Полноценное внедрение модели запланировано на 1 сентября 2027 года, однако уже в этом учебном году к всеукраинскому эксперименту присоединятся три харьковских лицея: №3, №124 (где действует подземная школа) и №138.

Что с дошкольниками

В городе насчитывается около 20 тысяч дошкольников — этот контингент сократился еще больше, поскольку это дети, рожденные в 2022–2023 годах. Для них также сочетают очные и дистанционные занятия. Старшим дошкольникам, которые могут работать с гаджетами 30–40 минут, проводят дистанционные занятия, а с младшими работают через родителей: предоставляют психологические консультации и рекомендации по обучению дома.

Как родителям узнать о графике занятий

Родителям стоит обратиться в свою школу или садик за расписанием очных занятий: для первоклассников безопасные локации расписаны как минимум на три дня в неделю, остальные уроки — дистанционно. Для дошкольников действуют подземные локации и занятия в выходные, направленные на социализацию и подготовку к школе. Актуальную информацию обновляет Департамент образования Харьковского городского совета.

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