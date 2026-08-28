Сирники з яблуком і корицею готуються так само швидко, як звичні, але завдяки фруктовій нотці та содовому 'шипінню' виходять особливо легкими та пухкими. Подавайте їх теплими з джемом і сметаною — і про сніданок ще довго будуть говорити.

Рецепт млинців зі смачною начинкою ми вже публікували — а сирники готуються зовсім по-іншому: замість тонкого тіста тут основа з кисломолочного сиру, яка після смаження стає ніжною й пишною всередині та хрусткою зовні.

Сирники — один із найпопулярніших сніданків на теренах України: прості, ситні й швидкі у приготуванні. Цей варіант із яблуком і корицею — приємна варіація класики: фрукт додає соковитості, а сода з оцтом роблять сирники особливо легкими та повітряними, тож вони гарно тримають форму на пательні й не розповзаються.

Інгредієнти для сирників

кисломолочний сир (творог) — приблизно 450 г, домашній або магазинний;

яйця — 4 великих;

борошно пшеничне — приблизно 90 г (для тіста) + приблизно 60 г (для обвалювання);

цукор — 3 столові ложки;

сіль — 1/2 чайної ложки;

кориця — 1/2 чайної ложки;

сода харчова — 1 чайна ложка;

оцет білий — 1 чайна ложка;

яблуко середнього розміру — 1 шт., очищене від шкірки й серцевини, дрібно нарізане (приблизно 1,5 склянки нарізаних кубиків);

олія рафінована (оливкова легка, рапсова або соняшникова) — для смаження.

Як приготувати сирники: покроково

У великій мисці змішайте кисломолочний сир, яйця, борошно (приблизно 90 г), цукор, сіль і корицю. Скористайтеся міксером на середній швидкості й перемішуйте лише до однорідності — не потрібно збивати довго.

У невеликій мисочці з'єднайте соду з оцтом — суміш почне шипіти. Одразу влийте її в тісто для сирників і перемішайте до однорідності. Далі лопаткою вимішайте нарізане яблуко. Тісто трохи загусне, поки стоїть.

Розігрійте велику пательню з антипригарним покриттям на середньо-низькому вогні та додайте 2-3 столові ложки олії.

У неглибоку миску насипте борошно для обвалювання (приблизно 60 г). Викладайте тісто по одній повній столовій ложці, обваляйте кожен майбутній сирник у борошні, злегка перекладаючи з руки в руку, щоб забрати зайве борошно.

Обсмажуйте сирники в розігрітій олії на середньо-низькому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Перевертайте, коли на поверхні почнуть з'являтися маленькі бульбашки. Готові сирники перекладіть на тарілку та подавайте теплими.

Подавайте сирники з яблуком щедро политими джемом і сметаною — саме таке поєднання розкриває смак страви найкраще. Готові сирники можна зберігати в холодильнику до двох днів і розігрівати на сухій пательні, а якщо хочеться варіацій — замініть яблуко грушею або додайте трохи ванілі до тіста.

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