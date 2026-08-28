Виплати сім'ям військових від держави регулюються чіткими правилами, однак на практиці часто виникають ситуації, коли отримувач допомоги помирає до завершення процедури оформлення. Верховний Суд постановою від 13 серпня 2026 року у справі №420/23067/25 встановив чіткі критерії, коли одноразова грошова допомога (ОГД) у зв'язку із загибеллю військовослужбовця може перейти до спадкоємців, а коли — ні.

Як повідомляє veteran.com.ua, деталі рішення роз'яснив адвокат Назар Олексюк. Ключове значення має те, чи встигли призначити допомогу за життя людини — саме тут проходить межа між правом, яке належало особисто отримувачу, і грошовою вимогою, яка вже може перейти у спадщину.

Деталі справи, яка дійшла до Верховного Суду

Батько загиблого військовослужбовця звернувся по одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Проте до того, як Комісія Міністерства оборони України ухвалила рішення, чоловік помер. Комісія не мала інформації про його смерть і вже після неї призначила йому допомогу. Згодом, коли стало відомо, що на момент ухвалення рішення заявника вже не було в живих, Комісія скасувала своє рішення.

Донька померлого отримала у нотаріуса свідоцтво про право на спадщину на суму ОГД і звернулася до суду, вимагаючи скасувати рішення Комісії. Однак суди всіх інстанцій відмовили їй — справа дійшла аж до Верховного Суду, який також відмовив у задоволенні позову.

Особисте право проти майнового: ключове розмежування

Верховний Суд чітко розмежував два різних види прав. Перше — особисте право людини на призначення ОГД, яке нерозривно пов'язане з особою отримувача і не може перейти до спадкоємців. Друге — майнове право на вже призначені кошти: якщо конкретна сума допомоги була призначена людині за її життя, але вона не встигла її отримати, йдеться про майнове право, яке може успадковуватися.

«Право на призначення ОГД нерозривно пов'язане з особою, яка входить до визначеного законом кола отримувачів. Якщо така особа померла до прийняття рішення про призначення допомоги, її право припиняється і не переходить до спадкоємців», — наголошує Назар Олексюк.

Коли одноразову грошову допомогу можна успадкувати

У пункті 65 постанови Верховний Суд зазначив, що після смерті отримувача до спадкоємців можуть перейти: призначена за життя ОГД, яку людина не встигла отримати; нарахована, але невиплачена сума; кошти, присуджені судом за рішенням, яке набрало законної сили ще за життя спадкодавця.

У таких випадках спадкоємець отримує не право на призначення ОГД за загиблого військовослужбовця, а вже існуючу майнову вимогу померлого. Важливо, що спадкоємцем може бути особа, яка сама не належить до первинного кола отримувачів ОГД за статтею 16-1 Закону України №2011-XII — йдеться про спадкоємця за законом або заповітом, який належним чином прийняв спадщину.

Коли гроші не переходять у спадщину

Водночас не успадковуються: право звернутися за ОГД; ОГД за поданою, але не розглянутою за життя заявою; ОГД за рішенням про призначення, прийнятим уже після смерті заявника. Тобто саме подання заяви та документів ще не означає, що гроші стали майном заявника — до моменту рішення уповноваженого органу існує лише право вимагати призначення допомоги.

Верховний Суд також окремо наголосив: якщо на момент ухвалення рішення заявник уже помер, призначення ОГД на його ім'я є помилковим. Саме тому Комісія МОУ мала право скасувати таке рішення. Наявність нотаріального свідоцтва також не створює нового права на гроші — воно підтверджує перехід лише того майна або майнового права, яке дійсно належало спадкодавцеві на момент смерті.

Якщо допомогу виплачують частинами

За чинним порядком частина ОГД може виплачуватися щомісячно протягом 80 місяців. Якщо отримувач помирає вже після призначення допомоги та початку виплат, є підстави вважати, що спадкоємцю може перейти весь невиплачений залишок його призначеної частки, а не лише платіж, строк якого настав до дня смерті.

Причина в тому, що 80 щомісячних платежів є способом виконання одного рішення про призначення допомоги, а не 80 окремими рішеннями про виникнення права на неї. Тобто невиплачений залишок між призначеною часткою ОГД та вже фактично виплаченими коштами і становить майнову вимогу померлого отримувача, яка може перейти до спадкоємців.

Що потрібно враховувати спадкоємцям

Для визначення, чи може конкретна виплата перейти у спадщину, насамперед потрібно з'ясувати, який статус мала ОГД на момент смерті її отримувача. «Якщо допомога була призначена, нарахована або присуджена за життя, але залишилася невиплаченою, таке майнове право може перейти після смерті. Якщо ж за життя існувало лише право на призначення допомоги або нерозглянута заява — воно припиняється зі смертю і не успадковується», — підсумовує адвокат Назар Олексюк.

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