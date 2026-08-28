За січень–липень 2026 року Україна імпортувала 22,7 тисячі тонн свинини на 54,7 мільйона доларів — удвічі більше, ніж торік. Головна причина — європейська сировина суттєво дешевша за українську.

Подорожчання продуктів в Україні лишається серед найпомітніших тем для покупців, однак на ринку свинини картина цьогоріч змінилася: за сім місяців імпорт європейського м'яса зріс удвічі, і це вже впливає на ціни в магазинах.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на Асоціацію «Свинарі України», за січень–липень 2026 року Україна імпортувала 22,7 тисячі тонн охолодженої та мороженої свинини на 54,7 мільйона доларів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг поставок зріс у 2,2 раза в натуральному вираженні та у 2,1 раза — у грошовому.

Чому європейська свинина дешевша

Головний стимул — розрив у цінах. Наприкінці першого півріччя внутрішні котирування на свинину перевищували середньоєвропейські на 6–7%, а з провідними країнами-виробниками різниця сягала від 10% до майже 30%. Така розбіжність робить імпорт економічно вигідним, пояснили в асоціації.

Додатковий чинник — збільшення безмитної квоти. З 2026 року, після набуття чинності оновленою Угодою про торгівлю між Україною та ЄС, річна квота на безмитні поставки свіжого, охолодженого та мороженого м'яса свиней зросла з 20 до 45 тисяч тонн.

Чи загрожує імпорт українським виробникам

Попри зростання, критичного тиску на ринок поки немає. Половину квотованого обсягу вичерпали лише наприкінці липня, а завезені за сім місяців обсяги не перевищують десятої частини внутрішнього промислового виробництва свинини.

Водночас галузь поступово відновлюється: за січень–липень 2026 року реалізація на забій на підприємствах перевищила довоєнний рівень, а промислове поголів'я свиней зросло на 9% за рік. За останні п'ять років, щоправда, кількість промислових майданчиків скоротилася щонайменше на 15%, а загальне поголів'я — на чверть.

Що буде з цінами далі

Доступність дешевшої закордонної сировини спонукає переробників і ритейлерів знижувати витрати на заготівлю, що тисне на закупівельні ціни для місцевих постачальників. Собівартість виробництва в Україні при цьому зростає: у першому півріччі 2026 року середня собівартість вирощування досягла 61,4 грн/кг без ПДВ проти 53,7 грн/кг роком раніше. На тлі подорожчання кормів, електроенергії та пального більшість операторів галузі увійшли в друге півріччя на межі окупності.

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