За январь–июль 2026 года Украина импортировала 22,7 тысячи тонн свинины на 54,7 миллиона долларов — вдвое больше, чем в прошлом году. Главная причина — европейское сырье существенно дешевле украинского.

Подорожание продуктов в Украине остается одной из самых заметных тем для покупателей, однако на рынке свинины картина в этом году изменилась: за семь месяцев импорт европейского мяса вырос вдвое, и это уже влияет на цены в магазинах.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на Ассоциацию «Свинари Украины», за январь–июль 2026 года Украина импортировала 22,7 тысячи тонн охлажденной и мороженой свинины на 54,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в 2,2 раза в натуральном выражении и в 2,1 раза — в денежном.

Почему европейская свинина дешевле

Главный стимул — разрыв в ценах. В конце первого полугодия внутренние котировки на свинину превышали среднеевропейские на 6–7%, а с ведущими странами-производителями разница достигала от 10% до почти 30%. Такое расхождение делает импорт экономически выгодным, пояснили в ассоциации.

Дополнительный фактор — увеличение беспошлинной квоты. С 2026 года, после вступления в силу обновленного Соглашения о торговле между Украиной и ЕС, годовая квота на беспошлинные поставки свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней выросла с 20 до 45 тысяч тонн.

Угрожает ли импорт украинским производителям

Несмотря на рост, критического давления на рынок пока нет. Половину квотированного объема исчерпали лишь в конце июля, а ввезенные за семь месяцев объемы не превышают десятой части внутреннего промышленного производства свинины.

В то же время отрасль постепенно восстанавливается: за январь–июль 2026 года реализация на убой на предприятиях превысила довоенный уровень, а промышленное поголовье свиней выросло на 9% за год. За последние пять лет, правда, количество промышленных площадок сократилось минимум на 15%, а общее поголовье — на четверть.

Что будет с ценами дальше

Доступность более дешевого зарубежного сырья побуждает переработчиков и ритейлеров снижать расходы на заготовку, что давит на закупочные цены для местных поставщиков. Себестоимость производства в Украине при этом растет: в первом полугодии 2026 года средняя себестоимость выращивания достигла 61,4 грн/кг без НДС против 53,7 грн/кг годом ранее. На фоне подорожания кормов, электроэнергии и топлива большинство операторов отрасли вошли во второе полугодие на грани окупаемости.

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