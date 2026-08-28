У Вінницькій області школи завершують підготовку до нового навчального року: у ліцеї №18 за 20 мільйонів гривень оновили харчоблок, а рятувальники перевірили понад 700 укриттів.

Підготовка шкіл до нового навчального року у Вінницькій області виходить на фінішну пряму — попри складнощі воєнного часу, заклади освіти отримали нове обладнання для їдалень, облаштували укриття та пройшли перевірки ДСНС. Про це 26 серпня повідомив телеканал ВІТА ТБ.

Цьогоріч до перших класів шкіл Вінницької громади вже подали заяви 3500 дітей — це 90% від прогнозованої кількості. Серед майбутніх першокласників — 235 дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Водночас освітяни фіксують тенденцію до зменшення кількості учнів: порівняно з минулим роком першокласників у громаді може бути майже на 300 менше. Така динаміка спостерігається ще з 2023 року. Прийом заяв триватиме до самого початку навчання.

Кулінарна модернізація за 20 мільйонів

Однією з наймасштабніших подій у підготовці шкільної інфраструктури стало повне технічне оновлення харчоблоку у Вінницькому ліцеї №18. Це стало продовженням міської програми покращення харчування, в межах якої раніше аналогічну сучасну їдальню створили у ліцеї №12.

Загальна вартість проєкту модернізації склала майже 20 мільйонів гривень. Фінансування розраховане на два роки — 2025 та 2026: 70% суми надала державна субвенція за співфінансування ЄС, а 30% виділив міський бюджет.

На кухні встановили високоякісне професійне італійське обладнання: нові плити, холодильники, посудомийні машини та потужний пароконвектомат, що дозволяє готувати кілька страв одночасно, заощаджуючи час та електроенергію. На особливу увагу заслуговує безпека: для обробки та дезінфекції яєць облаштували окремий ізольований блок, щоб унеможливити потрапляння сальмонели.

Нове меню та подільська ідентичність

У ліцеї №18 повністю змінили підхід до шкільного харчування. Замість звичайних варених яєць дітям тепер готують фокачу зі скрамблом. Також меню включає різноманітні перші страви, свіжі овочі, фрукти та м'ясні страви — курку, свинину та тушковане м'ясо.

Якість страв уже перевірили 250 вихованців літнього табору ліцею. Під час тематичного Дня української ідентичності діти власноруч готували традиційні місцеві страви — вінницький борщ на вишнях та відому подільську кашу «Зозулю».

Безпека: укриття та генератори

За словами директорки ліцею Катерини Поджаренко, укриття закладу площею майже 1000 квадратних метрів розташоване безпосередньо під школою. Воно обладнане кількома евакуаційними виходами й повністю відповідає стандартам безпеки. Для учнів початкових класів та першачків в укритті виділили окреме крило, що допомагає мінімізувати стрес.

Також у ліцеї розробили чіткий алгоритм дій на випадок знеструмлень. Для роботи з генераторами призначено та навчено двох працівників, які повністю відповідають за їхню роботу. Крім того, запускати та вимикати генератори вміє і саме керівництво закладу.

Масштабні перевірки ДСНС

Про загальну готовність шкіл розповів головний інспектор ДСНС у Вінницькій області Євгеній Дейнега. Спеціальні комісійні обстеження стартували ще третього серпня. На Вінниччині нараховується 1422 заклади освіти, де передбачено укриття для учасників освітнього процесу. Станом на кінець серпня вже перевірено 737 закладів, залишається обстежити ще 104.

Рятувальники приділяють особливу увагу справності електромереж, вільному доступу до евакуаційних шляхів та наявності вогнегасників. Проблемними залишаються капітальні потреби — облаштування протипожежної сигналізації та вогнезахист дерев'яних конструкцій, які вимагають значного фінансування. Наразі в області близько десяти шкіл визнані тимчасово неготовими, однак фахівці зазначають, що до 1 вересня всі недоліки зазвичай усуваються.

«Мова гідності»: яким буде перший урок

Навчальний рік у вінницьких школах розпочнеться з особливого першого уроку під назвою «Мова гідності». Цей урок присвячений не класичному вивченню мови, а українській ідентичності, внутрішній стійкості та цінностям, які об'єднують націю перед обличчям війни.

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