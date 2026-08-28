В Винницкой области школы завершают подготовку к новому учебному году: в лицее №18 за 20 миллионов гривен обновили пищеблок, а спасатели проверили более 700 укрытий.

Подготовка школ к новому учебному году в Винницкой области выходит на финишную прямую — несмотря на сложности военного времени, учебные заведения получили новое оборудование для столовых, обустроили укрытия и прошли проверки ГСЧС. Об этом 26 августа сообщил телеканал ВИТА ТБ.

В этом году в первые классы школ Винницкой громады уже подали заявления 3500 детей — это 90% от прогнозируемого количества. Среди будущих первоклассников — 235 детей из семей внутренне перемещенных лиц. В то же время педагоги фиксируют тенденцию к уменьшению количества учеников: по сравнению с прошлым годом первоклассников в громаде может быть почти на 300 меньше. Такая динамика наблюдается еще с 2023 года. Прием заявлений продлится до самого начала учебы.

Кулинарная модернизация за 20 миллионов

Одним из самых масштабных событий в подготовке школьной инфраструктуры стало полное техническое обновление пищеблока в Винницком лицее №18. Это стало продолжением городской программы улучшения питания, в рамках которой ранее аналогичную современную столовую создали в лицее №12.

Общая стоимость проекта модернизации составила почти 20 миллионов гривен. Финансирование рассчитано на два года — 2025 и 2026: 70% суммы предоставила государственная субвенция при софинансировании ЕС, а 30% выделил городской бюджет.

На кухне установили высококачественное профессиональное итальянское оборудование: новые плиты, холодильники, посудомоечные машины и мощный пароконвектомат, позволяющий готовить несколько блюд одновременно, экономя время и электроэнергию. Особого внимания заслуживает безопасность: для обработки и дезинфекции яиц оборудовали отдельный изолированный блок, чтобы исключить попадание сальмонеллы.

Новое меню и подольская идентичность

В лицее №18 полностью изменили подход к школьному питанию. Вместо обычных вареных яиц детям теперь готовят фокаччу со скрамблом. Также меню включает разнообразные первые блюда, свежие овощи, фрукты и мясные блюда — курицу, свинину и тушеное мясо.

Качество блюд уже проверили 250 воспитанников летнего лагеря лицея. Во время тематического Дня украинской идентичности дети собственноручно готовили традиционные местные блюда — винницкий борщ на вишнях и знаменитую подольскую кашу «Зозуля».

Безопасность: укрытия и генераторы

По словам директора лицея Екатерины Поджаренко, укрытие заведения площадью почти 1000 квадратных метров расположено непосредственно под школой. Оно оборудовано несколькими эвакуационными выходами и полностью соответствует стандартам безопасности. Для учеников начальных классов и первоклассников в укрытии выделили отдельное крыло, что помогает минимизировать стресс.

Также в лицее разработали четкий алгоритм действий на случай отключений электроэнергии. Для работы с генераторами назначены и обучены два сотрудника, которые полностью отвечают за их работу. Кроме того, запускать и выключать генераторы умеет и само руководство заведения.

Масштабные проверки ГСЧС

Об общей готовности школ рассказал главный инспектор ГСЧС в Винницкой области Евгений Дейнега. Специальные комиссионные обследования стартовали еще третьего августа. В Винницкой области насчитывается 1422 учебных заведения, где предусмотрены укрытия для участников образовательного процесса. По состоянию на конец августа уже проверено 737 заведений, остается обследовать еще 104.

Спасатели уделяют особое внимание исправности электросетей, свободному доступу к эвакуационным путям и наличию огнетушителей. Проблемными остаются капитальные потребности — оборудование противопожарной сигнализации и огнезащита деревянных конструкций, требующие значительного финансирования. Сейчас в области около десяти школ признаны временно неготовыми, однако специалисты отмечают, что до 1 сентября все недостатки обычно устраняются.

«Язык достоинства»: каким будет первый урок

Учебный год в винницких школах начнется с особого первого урока под названием «Язык достоинства». Этот урок посвящен не классическому изучению языка, а украинской идентичности, внутренней стойкости и ценностям, объединяющим нацию перед лицом войны.

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