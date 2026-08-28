Мужчина прошел военно-врачебную комиссию и в тот же день был мобилизован. Он обжаловал действия ТЦК, заявив о сфальсифицированных данных ВВК, но проиграл дело в суде.

Мобилизация в Украине и полномочия ТЦК стали предметом очередного судебного разбирательства. Суд оценивал ситуацию, когда мужчину мобилизовали в тот же день, когда он прошел военно-врачебную комиссию. Об итогах дела рассказала «Судебно-юридическая газета».

Истец настаивал, что данные ВВК были сфальсифицированы, и требовал признать действия территориального центра комплектования незаконными. Он подчеркивал, что военно-врачебная комиссия и мобилизация состоялись практически в один день, и считал такой порядок нарушением своих прав.

Суд встал на сторону ТЦК и отклонил иск. По украинскому законодательству именно военно-врачебная комиссия определяет степень пригодности человека к военной службе. Если врачи пришли к выводу о пригодности, центр комплектования имеет право принять решение о призыве. Сам факт, что ВВК и мобилизация состоялись в один день, нарушением не является.

Суд не принял аргумент о «сфальсифицированных данных» по другой причине: заявление о фальсификации должно подкрепляться доказательствами — медицинскими документами, заключениями экспертиз или другими материалами. Одного лишь несогласия с решением комиссии для отмены действий ТЦК недостаточно.

Это дело очерчивает границы полномочий центров комплектования. ТЦК имеет право вызывать военнообязанного, направлять его на военно-врачебную комиссию и — при наличии заключения о пригодности — принимать решение о призыве. Обжаловать такие решения можно, но только с реальными доказательствами нарушений.

Что делать, если не согласны с заключением ВВК или действиями ТЦК

Если мужчина не согласен с заключением военно-врачебной комиссии, он имеет право его обжаловать. Для этого можно обратиться в вышестоящую военно-врачебную комиссию или пойти в суд. Нужно собрать медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья, и копию обжалуемого заключения.

Решения и действия ТЦК обжалуются в административном суде. Для этого нужно фиксировать каждый этап взаимодействия с центром комплектования: сохранять повестки, копии решений и медицинских заключений. Именно эти документы станут доказательствами, если нарушения действительно были допущены.

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