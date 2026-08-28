Сумской горсовет сообщил, что город привлек 126 миллионов гривен на расширение сети первичных мобильных укрытий. Средства предоставили Житомирская и Хмельницкая области в рамках проекта «Маршрут безопасности. Сумы».

Сумской горсовет привлек 126 миллионов гривен на расширение сети первичных мобильных укрытий. Партнерскую помощь городу оказали сразу два региона — Житомирская и Хмельницкая области.

Об этом сообщил Сумской горсовет в своем Телеграм-канале, передает Укринформ. Деньги направят на реализацию проекта «Маршрут безопасности. Сумы».

Где установят мобильные укрытия

За привлеченные средства город закупит и установит укрытия на ежедневных маршрутах жителей. Сооружения появятся возле остановок общественного транспорта, учебных заведений и в других людных местах.

Как отметили в горсовете, это значительная часть средств, необходимых для расширения сети первичных мобильных укрытий в городе.

Что говорят в Сумском горсовете

«126 миллионов гривен уже привлекли на реализацию проекта "Маршрут безопасности. Сумы". Партнерскую помощь Сумам оказали Житомирская и Хмельницкая области», — говорится в сообщении.

Сколько укрытий нужно Сумам

Сейчас город нуждается в более чем 200 таких сооружениях. В рамках проекта «Маршрут безопасности» Сумщина системно привлекает поддержку регионов для установки первичных мобильных укрытий.

Проект «Маршрут безопасности. Сумы»

Первичные мобильные укрытия — это уличные защитные сооружения, которые позволяют людям быстро спрятаться во время воздушной тревоги, когда они находятся далеко от стационарного укрытия. Их размещают вдоль самых оживленных пешеходных маршрутов города, чтобы уменьшить время, необходимое для спасения.