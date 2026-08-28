Гражданам, которые уже уплатили штраф от ТЦК, а затем добились отмены постановления в суде, закон позволяет вернуть деньги — но сделать это нужно правильно, оформив возврат средств.

Штрафы от ТЦК в Украине нередко приходится оспаривать в суде — и бывает, что человек уже успел заплатить деньги, а постановление потом отменили. Как объясняет Судебно-юридическая газета, закон в таком случае предусматривает возврат уплаченных средств, однако процедура имеет свои нюансы.

Самое распространенное основание для штрафа от ТЦК — нарушение правил воинского учета (статья 210 КУоАП). Для граждан санкция составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Чаще всего в судебной практике фигурирует сумма 17 000 гривен — именно ее выписывают за неявку по повестке или необновление данных в «Резерв+».

Суд отменяет такое постановление, если находит процессуальные нарушения: человека не уведомили надлежащим образом, в документе нет подписи или даты, штраф выписали при отсутствии состава правонарушения или не тому лицу. Когда решение в пользу гражданина вступает в законную силу, уплаченные деньги считаются безосновательно зачисленными в бюджет.

Как вернуть уплаченный штраф

Сначала нужно получить решение суда об отмене постановления и дождаться, пока оно вступит в законную силу. Затем — обратиться с заявлением о возврате средств в территориальный центр комплектования, вынесший постановление. К заявлению прилагают копию решения суда и квитанцию об уплате.

Деньги возвращают из государственного бюджета через органы Государственной казначейской службы. Практика показывает: если постановление отменено, отказать в возврате уплаченной суммы орган не вправе — иначе вопрос снова можно решать через суд.

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