Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили до найвищого рівня з липня 2023 року: лише за місяць зерно подорожчало на 18%. Причиною стали загрози для чорноморського експорту, які змушують ринок готуватися до дефіциту.

Ціни на продукти в Україні знову опинилися під тиском — світова пшениця досягла найвищого рівня за три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 2,6% і досягли найвищої позначки з липня 2023 року. Лише за один торговий день цінники підскочили на 6,4%, а за останній місяць пшениця подорожчала на 18%.

Причиною стрімкого зростання стали побоювання, що Росія готується посилити удари по інфраструктурних об'єктах України, що ще більше ускладнить логістику та постачання з чорноморського регіону. На Україну та РФ сумарно припадає понад чверть світового експорту пшениці.

«Ринок починає усвідомлювати, що експорт через Чорне море буде обмежений, і імпортерам доведеться адаптуватися», — зазначив менеджер з товарних ризиків StoneX Метт Аммерманн.

Подорожчання зерна створює ризик нової хвилі глобальної продуктової інфляції. Найбільше постраждають країни Близького Сходу, Африки та Азії, які критично залежать від дешевих поставок з України та РФ. Покупці вже шукають альтернативні джерела в Австралії та Аргентині, проте логістика з цих країн коштує значно дорожче.

«Росія та Україна традиційно були постачальниками з низькими витратами. Але зараз, коли значна частина їхньої продукції недоступна, споживачі опинилися у складній ситуації», — пояснив генеральний менеджер Advantage Grain Кріс Ніколау.

Військові дії вже завдали істотної шкоди українським портам і зерновим терміналам. За даними Міністерства аграрної політики, експорт агропродукції з України цього сезону становить лише близько половини від попередніх оцінок. Постачання з самої Росії у серпні також скоротилося більш ніж на 50% порівняно з минулим роком.

Що зміниться для українських аграріїв

Аби підтримати агросектор в умовах логістичних обмежень, Національний банк України збільшив граничні строки розрахунків за експорт окремих видів продукції зі 120 до 150 днів. Нові правила діятимуть до кінця серпня 2027 року та поширюються на зернові, насіння олійних культур, олії та продукти їх переробки.

Тривала морська блокада загрожує спричинити глобальну харчову кризу, оскільки Україна залишається одним із ключових постачальників агропродукції на світовий ринок. Для українського споживача підвищення світових цін на зерно може поступово відобразитися і на вартості борошна та хліба, хоча Україна вирощує пшениці значно більше, ніж споживає.

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