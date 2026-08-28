Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили до самого высокого уровня с июля 2023 года: только за месяц зерно подорожало на 18%. Причиной стали угрозы для черноморского экспорта, которые заставляют рынок готовиться к дефициту.

Цены на продукты в Украине снова оказались под давлением — мировая пшеница достигла самого высокого уровня за три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 2,6% и достигли самой высокой отметки с июля 2023 года. Только за один торговый день цены подскочили на 6,4%, а за последний месяц пшеница подорожала на 18%.

Причиной стремительного роста стали опасения, что Россия готовится усилить удары по инфраструктурным объектам Украины, что еще больше осложнит логистику и поставки из черноморского региона. На Украину и РФ суммарно приходится более четверти мирового экспорта пшеницы.

«Рынок начинает осознавать, что экспорт через Черное море будет ограничен, и импортерам придется адаптироваться», — отметил менеджер по товарным рискам StoneX Мэтт Аммерманн.

Подорожание зерна создает риск новой волны глобальной продуктовой инфляции. Больше всего пострадают страны Ближнего Востока, Африки и Азии, которые критически зависят от дешевых поставок из Украины и РФ. Покупатели уже ищут альтернативные источники в Австралии и Аргентине, однако логистика из этих стран стоит значительно дороже.

«Россия и Украина традиционно были поставщиками с низкими издержками. Но сейчас, когда значительная часть их продукции недоступна, потребители оказались в сложной ситуации», — пояснил генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.

Военные действия уже нанесли существенный ущерб украинским портам и зерновым терминалам. По данным Министерства аграрной политики, экспорт агропродукции из Украины в этом сезоне составляет лишь около половины от предыдущих оценок. Поставки из самой России в августе также сократились более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Что изменится для украинских аграриев

Чтобы поддержать агросектор в условиях логистических ограничений, Национальный банк Украины увеличил предельные сроки расчетов за экспорт отдельных видов продукции со 120 до 150 дней. Новые правила будут действовать до конца августа 2027 года и распространяются на зерновые, семена масличных культур, масла и продукты их переработки.

Длительная морская блокада грозит вызвать глобальный продовольственный кризис, поскольку Украина остается одним из ключевых поставщиков агропродукции на мировой рынок. Для украинского потребителя повышение мировых цен на зерно может постепенно отразиться и на стоимости муки и хлеба, хотя Украина выращивает пшеницы значительно больше, чем потребляет.

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