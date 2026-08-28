Кабмин выделил 14,4 млрд грн на бесплатное горячее питание для всех школьников с 1 сентября, однако школы и громады оказались не готовы к полноценному запуску программы — не хватает мощностей столовых, денег из местных бюджетов, а блэкауты и тревоги ставят под угрозу сам процесс приготовления пищи.

Школьное питание в украинских школах должно стать бесплатным для всех учащихся с 1 сентября — правительство выделило на это 14,4 миллиарда гривен, однако на местах обнаружили целый ряд проблем, которые ставят под угрозу полноценный запуск программы.

Инициативу, которую патронирует первая леди Елена Зеленская, анонсировали на августовской образовательной конференции: более трех миллионов школьников с первого по одиннадцатый класс должны были бы раз в день получать горячее бесплатное питание. До сих пор такую льготу имели только ученики начальной школы и дети льготных категорий.

Денег не хватает: 50–60 гривен против реальных 83–114

Государство выделяет 50 гривен в день для учеников начальной школы и 60 гривен — для 5–11 классов. Однако эти средства покрывают только продукты, тогда как зарплаты поваров, посуду, доставку должны оплачивать местные бюджеты. Как сообщает ZN.UA со ссылкой на руководительницу Департамента образования и науки КГГА Елену Фиданян, реальная стоимость сбалансированного завтрака для старшеклассника составляет около 83 гривен, а обеда — 114 гривен.

«Я спрашивала экспертов Команды реформы школьного питания, как накормить детей обедами на те деньги, которые мы получим от государства. Мне посоветовали: "Добавляйте средства из городского бюджета"», — рассказала Фиданян. Для примера: в прошлом году, когда питались только ученики младшей школы, Киев добавил из собственного бюджета 153,2 миллиона гривен лишь на период с января по май.

Столовые не рассчитаны на всех: до восьми перемен на питание

Еще одна проблема — физическая неспособность школьных столовых одновременно накормить всех учащихся. По подсчетам КГГА, некоторым школам для организации питания нужно до восьми перемен. В самой большой школе Украины, где очно учатся 2100 детей, обеденный зал вмещает лишь 300 учеников одновременно.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования Наталия Пипа в комментарии для издания «Вчися.Медіа» подтвердила: «Если школьная столовая рассчитана на 100 детей, а в школе учится 600 или 1000 учеников, то перемен просто не хватит, чтобы накормить всех. Это нереалистичный расчет». По ее словам, сейчас ни одна громада в Украине не готова полностью реализовать эту модель.

Блэкауты и тревоги: каша комками, еда в мусор

В условиях войны добавляется еще один уровень сложностей. Во время воздушных тревог дети и повара вынуждены идти в укрытие, оставляя недоеденные блюда на столах и недоваренную еду на плитах. После возвращения часть продуктов приходится выбрасывать. Как рассказала Елена Фиданян, директор одной из школ поделилась историей: шеф-повар после очередного внезапного отключения света разрыдалась прямо в кабинете — каша на электроплите взялась комками, ее пришлось выбросить, а средства никто не вернет.

На случай невозможности приготовить еду в Киеве ввели «аварийное меню» — сухпаек с хлебом, сыром, печеньем, яблоком и соком. Но пока непонятно, можно ли тратить государственные 50–60 гривен на такие наборы.

Бюрократия и пищевые отходы

Школы столкнулись также с бюрократической нагрузкой. Министерство образования и науки разослало указание проставлять в системе АИКОМ галочки напротив фамилии каждого ученика, который будет питаться. За две недели лишь 26% киевских школ выполнили это требование, после чего галочки отменили и заменили на другие. Кроме того, Команда реформы школьного питания требовала от каждой школы загрузить по три фото столовой в огромную облачную таблицу.

Отдельная проблема — пищевые привычки старшеклассников. Наталия Пипа отметила: «Очень много продуктов просто оказывается в мусорном ведре». Ученики средней и старшей школы уже самостоятельно выбирают, что есть, и стандартные школьные обеды часто их не привлекают. Именно поэтому представители громад ставят вопрос о целесообразности расходования средств на универсальное питание для всех.

Что дальше: громады предлагают альтернативу

Заявки громад на финансирование программы сейчас составляют лишь около 7,8 млрд гривен из выделенных 14,4 млрд. Наталия Пипа имеет законопроект, который позволил бы направить неиспользованные средства на другие нужды образования — премии и доплаты педагогам, поддержку дошкольного и внешкольного образования, оборудование кабинетов.

«Если сегодня условно 1 сентября, а 14,4 млрд — это на целый год, то они точно не будут использованы», — сказала депутат. По ее словам, вопрос использования средств рассмотрят на заседании профильного комитета уже в сентябре — после того, как станет понятно, как программа работает на практике.

Чего ждать родителям и школам

Несмотря на все трудности, программа бесплатного питания стартует с 1 сентября в тех школах, где дети учатся очно. Ученики частных школ и те, кто на дистанционном обучении, под действие программы не подпадают. Громады, которые уже подали заявки, получат государственную субвенцию, однако местным бюджетам придется добавлять собственные средства на организацию процесса.

Ранее Politeka сообщала, изменения в школах в Украине: в МОН рассказали, кто с 1 сентября получит бесплатное горячее питание.

Также Politeka сообщала, школьное питание в Волынской области: в горсовете сообщили об изменениях с 1 сентября.