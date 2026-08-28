Яблочный пирог по этому рецепту готовят без второго слоя теста — вместо него кладут хрустящую ореховую крамбл-посыпку, и десерт получается еще вкуснее и ароматнее.

Тертый пирог с яблоками мы уже публиковали — а яблочный пирог по этому рецепту готовится иначе: вместо второго слоя теста его покрывают хрустящей крамбл-посыпкой с орехами.

Яблочный пирог — один из самых популярных десертов на праздничном столе, и не зря: сочная яблочная начинка с корицей в сочетании с хрустящим тестом нравится практически всем. Эта версия — своеобразный гибрид классического яблочного пирога и яблочного крамбла: заменяем верхний слой теста ароматной рассыпчатой посыпкой с маслом, сахаром и орехами. Получается еще вкуснее, а готовить даже проще, чем плести решетку из теста.

Ингредиенты для яблочного пирога

Для основы и начинки:

тесто для пирога — 1 слой (половина порции обычного песочного теста), под форму диаметром 23 см;

яблоки — около 1 кг (примерно 6 средних яблок кисло-сладкого сорта, вроде гренни смит), или 7 стаканов нарезанных долек;

корица — 1 ч. л.;

масло сливочное несоленое — 113 г;

мука пшеничная — 3 ст. л. (около 24 г);

вода — 60 мл (1/4 стакана);

сахар белый — 200 г (1 стакан).

Для крамбл-посыпки:

мука пшеничная — 120 г (1 стакан);

сахар коричневый — 50 г (1/4 стакана, слегка утрамбованного);

сахар белый — 2 ст. л. (около 25 г);

корица — 1/4 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

масло сливочное несоленое, мягкое — 113 г;

орехи пекан измельченные — 60 г (1/2 стакана).

Орехи пекан по желанию можно заменить грецкими орехами, миндальными лепестками, кокосовой стружкой или тыквенными семечками.

Как приготовить яблочный пирог: пошагово

Разогрейте духовку до 190°C, поставив одну решетку в нижнюю часть духовки, а другую — посередине.

Раскатайте охлажденное тесто на присыпанной мукой поверхности в круг диаметром около 30 см и переложите в форму диаметром 23 см. Обрежьте излишки теста по краям и защипните их.

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками толщиной примерно 0,5 см — должно получиться около 7 стаканов. Переложите в миску и перемешайте с чайной ложкой корицы.

В сотейнике растопите масло на среднем огне, всыпьте муку и подержите на огне минуту, постоянно взбивая венчиком. Добавьте воду и сахар, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите соус еще 3 минуты, регулярно помешивая.

Вылейте горячий соус на нарезанные яблоки, перемешайте, чтобы дольки равномерно покрылись, и выложите начинку на тесто в форме.

Для крамбл-посыпки смешайте муку, оба вида сахара, корицу и соль. Добавьте масло и разотрите руками до образования крошек размером с горошину, затем вмешайте измельченные орехи пекан.

Равномерно рассыпьте крамбл-посыпку по всей поверхности яблочной начинки.

Выпекайте яблочный пирог без накрытия при 190°C в течение 50-60 минут (оптимально — 55 минут), пока в центре начинка не прогреется до 79°C, а по краям не появится бурлящая начинка, проступающая через посыпку. Если посыпка начинает слишком быстро темнеть, накройте пирог фольгой.

После выпечки дайте пирогу остыть минимум час — это нужно, чтобы начинка застыла и пирог легче резался на порции.

Подавать яблочный пирог можно теплым, при комнатной температуре или охлажденным из холодильника — все варианты хороши. Для праздничного эффекта добавьте шарик ванильного мороженого, полейте карамельным соусом или легко взбитыми сливками. Тесто для пирога можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней, крамбл-посыпку — до суток, а уже готовый пирог хранится в холодильнике до суток, перед подачей его достаточно немного подогреть в духовке.

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