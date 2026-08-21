Лохвицька громада на Полтавщині готується до масштабного розширення безоплатного гарячого харчування — з 1 вересня 2026 року обіди за державний кошт отримуватимуть учні всіх класів, від першого до одинадцятого.

Гуманітарна допомога в Полтавській області продовжує розширюватися — цього разу важливі зміни торкнулися шкільного харчування. У Лохвицькій громаді оголосили про підготовку до безоплатного гарячого харчування для всіх учнів 1–11 класів, яке стартує з початком нового навчального року.

Про це 20 серпня 2026 року повідомив Лохвицький міський голова Віктор Радько, передає Район.Миргород. Разом із начальницею відділу освіти Тетяною Заїкою та директорами шкіл посадовці вже оглянули харчоблоки, визначили потреби закладів та склали перелік необхідного обладнання.

Як фінансуватиметься безоплатне харчування

Програма запроваджується на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року № 869. Документ передбачає, що безоплатне гаряче харчування надаватиметься за рахунок державної субвенції для всіх школярів — без поділу на молодшу та старшу школу.

Вартість харчування розрахована так: 50 гривень на одного учня початкових класів (1–4 класи) та 60 гривень для школярів 5–11 класів. Таким чином, гарячими обідами забезпечать понад тисячу дітей громади без жодної доплати з боку батьків.

Що вже зроблено в Лохвицькій громаді

За словами міського голови, частину підготовчих робіт уже виконано. За кошти місцевого бюджету придбали пароконвектомат для Лохвицької гімназії №1 — сучасне обладнання, яке дозволяє готувати страви на пару, зберігаючи корисні властивості продуктів. Найближчим часом очікується поставка такого ж пристрою до Лохвицької загальноосвітньої школи №2.

Нова модель організації харчування дає керівникам шкіл більше самостійності, однак водночас покладає на них відповідальність за якість і безпечність страв, а також за ефективне використання бюджетних коштів. У громаді закликають батьків та учнів активно ділитися враженнями — що подобається, де їжа смачна, а що варто змінити.

Що зміниться для учнів та батьків

До цього часу безоплатним харчуванням у школах забезпечували лише окремі пільгові категорії дітей, переважно учнів молодших класів. Тепер же гарячий обід отримуватиме кожен школяр громади — від першокласника до випускника. Жодних заяв чи документів від батьків не вимагатиметься — фінансування надходитиме напряму з державного бюджету через субвенцію.

Мета оновлення системи — створити належні умови для якісного та безпечного харчування школярів і забезпечити повноцінну реалізацію нової моделі в усіх закладах освіти Лохвицької громади.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Полтавській області на 21 та 22 серпня: де електрика зникне на 12 годин поспіль.

Також Politeka повідомляла, допомога ветеранам у Полтаві: у міськраді розповіли, де отримати важливу підтримку.