З 1 жовтня домогосподарства з електроопаленням платитимуть за світло вдвічі менше — пільгову ставку держава запровадила на опалювальний сезон.

Тариф на електроенергію для населення в опалювальний сезон змінився — з 1 жовтня домогосподарства з електроопаленням платитимуть за світло вдвічі менше.

Спеціальну ставку держава запровадила для сімей, які використовують електрику як основне джерело тепла, аби зменшити фінансове навантаження в холодну пору року. Пільга доступна домогосподарствам, офіційно внесеним до реєстру електроопалювальних, а для оформлення можуть знадобитися технічні умови на підключення, акт підключення або довідка від енергокомпанії. Про це йдеться в матеріалі «Першого бізнесового».

Пільговий тариф діє не безмежно, а в межах встановленого ліміту споживання. У цьому обсязі електроенергія оплачується за зниженою ціною, а все, що спожите понад ліміт, рахується вже за стандартною ставкою.

На скільки зменшаться рахунки

За оцінками енергетичних компаній, знижка може зменшити щомісячні рахунки на кілька сотень гривень. Точна сума економії залежить від площі житла та інтенсивності опалення: у великому будинку вигода більша, ніж у невеликій квартирі.

Хто має право на пільговий тариф

Щоб платити за зниженою ціною, домогосподарство має бути офіційно внесене до реєстру електроопалювальних. Якщо такий статус уже підтвердив оператор системи розподілу, перехід на пільгову ставку відбувається автоматично — окремо нікуди звертатися не потрібно.

Якщо ж житло в реєстрі ще не значиться, власнику доведеться подати заяву та підтвердні документи.

Як оформити пільгову ставку

Для переведення на пільговий тариф потрібно підготувати документи, що підтверджують наявність електроопалення:

технічні умови на підключення;

акт підключення;

або довідку від енергетичної компанії.

Заяву разом із документами подають оператору системи розподілу або енергопостачальнику, який обслуговує домогосподарство. Після перевірки житло вносять до реєстру, і вже з наступного розрахункового періоду електроенергія в межах ліміту рахується за зниженою ставкою.

Нові правила діятимуть протягом усього опалювального сезону. Уряд не виключає подальших коригувань тарифної політики залежно від стану енергосистеми, обсягів генерації та прогнозів споживання.

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